遭爆涉收威京政治獻金 黃珊珊點名藍綠13人、國民黨都收過

時任副市長黃珊珊、民眾黨立委黃珊珊今日發聲明強調，政治獻金公開上網、一切透明，更進一步點名中工機械也曾捐款給其他13名藍綠政治人物、國民黨。（圖由黃珊珊提供）

2024/10/29 10:29

首次上稿10:03

更新時間10:29（新增國民黨回應）

〔記者林哲遠、林欣漢／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城案，並在上週向北院聲請延押民眾黨主席柯文哲，如今卻傳出檢方是以「市長時期的舊屬尚未傳喚」為由聲請延押柯文哲，而該舊屬可能為曾收受威京集團子公司「中工機械」政治獻金的時任副市長黃珊珊。對此，黃珊珊今日發聲明強調，政治獻金公開上網、一切透明，更進一步點名中工機械也曾捐款給其他13名藍綠政治人物、國民黨。

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國民黨：均依法申報

國民黨回應表示，政治獻金皆依「政治獻金法」等相關法律規定辦理並申報。

週刊報導，威京集團總裁沈慶京的心腹爆曾陪沈慶京與黃珊珊會面，黃珊珊也涉收威京集團員工的人頭政治獻金。據查，沈慶京2020年與柯文哲密會後，由旗下7名員工匯款210萬元給民眾黨政治獻金專戶；翻閱黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收威京旗下中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，加上中工高姓經理及威京陳姓會計在2022至2024年縣市長與總統大選期間，拆18筆捐80多萬元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中黃珊珊分2次收到共10萬元。

對此，黃珊珊上午發布聲明表示，政治獻金有「政治獻金法」規範，公開上網、一切透明；經查，中工機械對各黨派候選人均有政治獻金。對於過去選舉期間所收到的政治獻金，均依法如實申報，對於每一筆政治獻金都心存感謝！

黃珊珊說明，經查，中工機械除民國107年選舉曾有政治獻金給游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙以外，在109年選舉中，亦有政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌及沈智慧之紀錄。同樣，任何個人捐款至政治獻金專戶，亦都如實公開申報，絕無任何不法。

黃珊珊強調，她在副市長任內，身兼府會總連絡人，負責議員質詢事項及座談會，但非本人業管事務均交由各局處分工依職權後續處理，有關議員座談會提案均有會議記錄及相關局處官員列席當場回應，市府公務員後續依法行政，不容扭曲。

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