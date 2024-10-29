京華城案 議員促市府先收87億容獎保證金

台北市議員許淑華（右）昨要求市府研議先收取京華城獲得容積獎勵20％的保證金，都發局長簡瑟芳表示將研議。（取自北市議會直播畫面）

2024/10/29 05:30

都發局：將與法務局研議可行性

〔記者何玉華／台北報導〕京華城案持續延燒，台北市政府指不予施工勘驗，等於實質停工，但外界仍有疑慮。民進黨台北市議員許淑華昨在台北市議會質詢時，要求市府拿出行政手段，除了強化到工地勘驗、抽查，應要求開發商鼎越提前繳納廿％容積獎勵的八十七億元保證金；北市都市發展局長簡瑟芳表示，保證金繳交的節點是協議書內雙方協議議定的，非法規規定，將與法務局研議可行性。

許淑華指出，現在京華城蓋到一樓，樓上還在組裝鋼架，若繼續往上蓋，就會變成外界擔心的爛尾樓。基於安全考量，一樓及地下一、二樓要請技師提供專業評估可以確保安全的工法，另外，市府要派人加強到工地勘驗、抽查。

請繼續往下閱讀...

建築管理工程處長虞積學說，樓上現在進行的鋼構組裝，不是主要勘驗項目；因為市府已停止受理施工勘驗申請，沒有勘驗就不能灌漿、綁鋼筋，只能做組裝，業者也有考慮是不是要繼續組裝。目前每週會派人去一次現場了解工地情形，許淑華要求應該再強化稽查頻率。

許淑華也提到，當時給容獎廿％需符合三項標準，三項標準都必須提供保證金，合計是八十七億八八四八萬餘元，在使照拿到前才需要繳交，但容獎廿％換算獲利可達一一一億元；市府應要求鼎越先繳納八十七億餘元的保證金，一旦法院認定有不法獲利，市府已先扣下，萬一法院認為是合法取得，就退回。

指鼎越現金流壓力大

許淑華：扣錢他才會怕

許淑華認為，鼎越現在現金流壓力大，先扣保證金，他才會怕市府；且協議書是在前市長柯文哲任內簽訂的，現在柯被羈押，協議書有很多放水的條款，市府應該全面檢視協議書的適法性、合理性。

簡瑟芳表示，當時保證金繳交的時間點是在協議書中雙方協議議定，並不是法規規定，可以跟法務局研議可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法