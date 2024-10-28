憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意 吳思瑤批：藍白違憲上癮？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤今日於質詢時進行會議詢問，指司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱安排31日開公聽會，卻因國民黨團總召傅崐萁不簽字而開不了，批評「難道要再違憲1次？藍白違憲上癮了嗎？」（記者謝君臨翻攝）

2024/10/28 15:16

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，引發藍白陣營不滿，國民黨更揚言繼續修改「憲法訴訟法」，同樣引發違憲疑慮。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（28）日於質詢時進行會議詢問，指司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱安排31日開公聽會，卻因國民黨團總召傅崐萁不簽字而開不了，批評「難道要再違憲1次？藍白違憲上癮了嗎？」

立法院司法及法制委員會今針對「『113年憲判字第9號判決』國會行使職權之困境與未來」，邀請立院秘書長周萬來進行報告，並備質詢。

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吳思瑤質詢前先進行會議詢問。她說，憲訴法21日於司法委員會審查時，我們一直要求要開公聽會，難道又要「沒有討論、不是民主」了嗎？憲訴法要惡修，立院可以不開公聽會？我們無法接受不開直接快轉，藍白違憲上癮，怎麼補救？國民黨立委當天說「你可以開。」結果主席具體要求時，國民黨卻不簽字。

鍾佳濱說，上週委員會輪值的國民黨籍召委吳宗憲已將法案審竣送出委員會，審查過程中他有提出，本週由他輪值時，他再來排公聽會，當時國民黨立委並未反對，也說這是他召委的職權，但依據「立法院職權行使法」規定，開公聽會有一前提，就是該法案於委員會審查期間，才可以由委員會開，而今已送出委員會。

「還在討論期間！」吳思瑤強調，上週審查時，國民黨立委提案暫停討論、強行表決，再次如同「國會擴權法案」般強勢闖關。「我認為還在討論階段，委員會應當開公聽會，為何國民黨反對？」

鍾佳濱表示，其實這有前例，2009年經濟委員會審查「農村再生條例」，委員會審竣送出但仍開公聽會，但前例是否可援引，尊重委員會運作，他有特別就教議事人員，說可以在黨團協商後召開，因時間急迫，若要在本週開，上週五就要協商完，變通方式要三黨黨鞭同意就可以召開，但國民黨總召傅崐萁不同意。

鍾佳濱續指出，依之前經濟委員會前例，必須要三黨總召同意，因此本週四排定顯有窒礙難行之處，所以改另外安排。

「我非常不同意，法案送出委員會就不叫還在討論過程。」吳思瑤批評，國民黨不就條文討論，只會暫停討論逕行表決，再次閹割委員會中心主義、程序正義、沒收討論，在場這麼多國民黨委員說「你可以開公聽會啊！」結果傅崐萁卻不簽字，憲訴修法何其重要，「難道立院還要違憲1次？藍白要違憲上癮？」

吳思瑤也提出訴求，認為應完備重要法案審查程序，當然權宜之計，可以用委員個別名義開公聽會，但她期待委員會要補正程序，召開委員會的公聽會，這是國會的權力。

鍾佳濱則提醒，各黨團也可以用黨團名義開公聽會，提供給吳委員參酌。

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