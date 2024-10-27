柯文哲緩議萬華肉品批發市場改建 蔣萬安拍板改社宅

第三肉品市場因建物老舊且屬違建，拆除後暫作綠地，將興建約100戶社宅；對面白色建物是中央興建、將完工的萬華安居社宅。（記者何玉華攝）

2024/10/27 19:59

〔記者何玉華／台北報導〕位於台北市萬華區的第三肉品市場改建，因地方反對，前台北市長柯文哲也認為在台北市殺雞太奇怪「不同意」，拍板暫緩改建，留給下屆市長處理；台北市有資產會議評估後，決議興建華將社會住宅，都市計劃變更已在市都委會通過，總經費2億餘元，明年將先編309萬餘元進行先期規劃；而歷經波折的西寧國宅改建案，明年開始拆除新建，兩處基地可望提供1100戶社宅數量。

台北市明（2025）年度在台北市社會住宅基金中新增兩計畫經費，分別是萬華區華江社宅與福興社宅2區，都是2025年至2032年的連續性計畫；華江社宅總經費2億398萬餘元，規劃興建100戶，明年先編309萬餘元進行先期規劃，市都委會已通過市場用地變更為社宅用地，因涉及主計畫變更，將送內政部審議。

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福興社會住宅2區為西寧國宅改建，蔣萬安推翻前市長柯文哲原定與緊鄰的洛陽停車場聯合開發計畫，決定分開辦理，一度引起地方疑慮，蔣萬安在與萬華區里長座談時，承諾2025年完成拆除；總經費12億5155萬餘元，包含拆除工程費7262萬餘元，明年先編1569萬元，規劃興建1000戶。

第三肉品市場因建物老舊且屬違建，市場處一度規劃重建為地下4層、地上8層樓的肉品批發市場，地方強力反彈，認為周邊道路狹窄，將嚴重衝擊住宅區、學校交通安危；當時柯文哲也認為應在產地完成屠宰，在台北市殺雞太奇怪「不同意」，最後拍板暫緩改建，建物拆除後暫作空地，留給下屆市長處理。

當地華江里里長洪佳君指出，鄰近由中央興建的萬華安居社宅接近完工，明年將有300多戶入住，歡迎新鄰居的同時，也希望市府顧及現有居民的生活機能，避免對周邊交通產生衝擊。居民們也都希望新大樓低樓層能做為高齡長輩的活動及健身空間、小朋友的閱覽室等，高樓層再規劃為社宅。

西寧市場改建後，低樓層規劃為市場使用，樓上則是社宅，目前樓上的國宅住戶將安置到福星社宅後，明年進行拆除。（記者何玉華攝）

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