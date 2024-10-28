嗆不修違憲擴權法案 傅崐萁：大法官不知廉恥、賴清德無知無恥

立法院國民黨團28日針對國會擴權法案釋憲結果召開記者會，總召傅崐萁（中）怒稱「絕對不會屈服」，更不會屈服在賴清德總統的「淫威」下配合「綠色大法官」修法，還說賴清德是「無知、無恥的總統」。（記者方賓照攝）

2024/10/28 13:15

〔記者林欣漢／台北報導〕憲法法庭25日判決國會擴權法案大部分條文違憲，立法院國民黨團今（28）日在議場前舉行記者會，總召傅崐萁怒稱「絕對不會屈服」，更不會屈服在賴清德總統的「淫威」下配合「綠色大法官」修法，還說賴清德是「無知、無恥的總統」，不歡迎到立法院進行「政令宣導式的國情報告」。

傅崐萁今日偕同書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等20多位國民黨立委，在立法院議場前高呼「中華民國加油」、「絕不屈服，堅持改革」等口號。

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傅崐萁指出，憲法法庭的判決「正式把中華民國民有、民治、民享的民主共和國打回大清帝國的王朝」，10月25日就是「中華民國的民主國恥日」，憲法法庭這些「綠色大法官」終於現形，甘為「東廠」來閹割中華民國國民擁有的權利，讓民主倒退回到18世紀，把台灣變成「世界民主之恥」。

傅崐萁表示，這15位「『不知廉恥』的大法官，把台灣打回『專制皇帝統治』、『賴皇親臨』的帝制國家，113年10月25日『賴清德皇帝正式登基』，閹割了所有民主國家該有的權利，國民黨絕對不會屈服，會堅守國會尊嚴」，立委的權利雖然被大法官閹割，仍然會堅持民主的價值奮戰到底，「不會屈服在賴清德淫威下，也不會依據『綠色大法官』的憲法判決要求修法」。

對於總統府日前表示賴總統願依照釋憲判決意旨赴立法院國情報告；傅崐萁說，「套一句民進黨團總召柯建銘說的話，如果來到國會報告卻不做詢答，在家裡寫臉書、直播就好，不需要來立法院做政令宣導」，賴清德是「無知無恥的總統」，「國民黨團不歡迎賴清德到立法院國情報告，賴總統也沒資格到國會、玷污民主殿堂」。

國民黨立法院黨團28日在議場前針對釋憲結果召開記者會，高呼「中華民國加油」、「絕不屈服，堅持改革」等口號。（記者方賓照攝）

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