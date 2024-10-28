藍續推憲訴修法 綠：翻桌讓人更看不起

四大人事案進度

2024/10/28 05:30

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團力推修法的「國會擴權法案」，被憲法法庭判決大部分條文違憲，但藍營卻打算續推「憲法訴訟法」修法，提高憲法判決門檻。

藍委：憲法法庭門檻過低

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨認為憲法法庭門檻過低，完全不符合國際水準；民進黨團書記長蔡易餘則批評，藍白不遵守憲法還打算翻桌，只會讓人更加看不起，「我們一定會全力阻擋憲訴法的修法」。

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國民黨立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至三分之二。翁也提出明定現有總額為憲法增修條文所定的大法官人數十五位，若修法都順利通過，未來至少要有十位以上的大法官參與評議，且至少要有七位以上同意才能作成判決。

王鴻薇指出，此次釋憲讓國人看到大法官是如何遵從黨意、對抗民意，所以國民黨團提出的憲法訴訟法，當然要繼續修下去，因為國民黨認為憲法法庭的程序應該與國際接軌，事實上門檻的確過低，完全不符合國際的水準。

王表示，不曉得民進黨團自己在怕什麼，為何要怕和美國、日本一樣，對釋憲做比較嚴格的標準？她強調，大法官和憲法法庭應該是人民的大法官，而不是民進黨的附隨組織。

對於藍營打算推憲訴法修法，蔡易餘認為，這是企圖藉此癱瘓未來的司法院，讓大法官無法組成憲法法庭，翻桌的手法只會讓人家更加看不起。

民進黨團幹事長吳思瑤說，立委宣誓就職時，都有簽署誓詞：「余誓以至誠，恪遵憲法…依法行使職權…不干涉司法。」但藍白立委卻違背誓詞，強推「國會擴權法案」；不但推翻憲法，不理會釋憲結果，且視「立法院職權行使法」於無物，濫修惡修，立法權一天到晚要超越取代司法權。

吳思瑤也批評，「違憲三寶」（指國民黨立委翁曉玲、吳宗憲、民眾黨立委黃國昌）在內的藍白委員，「難道（就職誓詞）簽假的？海誓山盟攏係假？」

法學博士前班門弄斧？

綠：翁說的不就是自己

此外，對於翁曉玲批評「在法學博士前班門弄斧」，吳思瑤則反問：「她說的不就是自己嗎？」在憲法法庭十五位法學博士、大法官面前班門弄斧、強詞奪理，無法說清楚自己違憲的修法，這不正是憲法法庭上的翁曉玲？

吳思瑤強調：「當立委，不是法學博士就比較厲害好嗎？」只要走入人群打開耳朵就可以做到，「把法修好，不是把法搞爛，好好讀條文，不要自己提修法，卻連原條文在說什麼都不知道，前言不對後語鬧出笑話」。

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