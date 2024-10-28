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    兩湖論壇三不一低調 未准中共台辦人員來台

    「兩湖論壇」近日在南投舉辦，南投縣長許淑華（左二）代表南投縣府致贈畫作給杭州市副市長胥偉華（右二）。（資料照，南投縣府提供）

    「兩湖論壇」近日在南投舉辦，南投縣長許淑華（左二）代表南投縣府致贈畫作給杭州市副市長胥偉華（右二）。（資料照，南投縣府提供）

    2024/10/28 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台軍演後，南投縣政府廿五日舉辦「兩湖論壇」等活動，杭州市副市長胥偉華等卅八人來台與會，近日一行在南投縣參訪，但全程相當低調。據透露，為避免中共統戰操作，陸委會事前已經要求南投縣府須寫下承諾，保證「三不一低調」，政府也未核准中共台辦人員來台參加。

    據了解，南投縣政府與杭州市政府每年輪流舉辦「兩湖論壇」，今年論壇由國民黨執政的南投縣政府主辦，廿五日在南投市舉行開幕式，雙方就文化、農業、觀光、觀光、青年文創等座談，但不開放採訪，訪團行程更是保密到家。

    知情官員表示，兩湖論壇是為了接下來十一月或十二月將舉行的雙城論壇熱身，台北市一定會辦雙城論壇，但顧及台灣社會輿論，國民黨變得比較小心。

    據指出，兩湖論壇雖然以西湖與日月潭的名義對接，但杭州市人口有一千多萬人，南投縣人口僅四十幾萬，對中共而言，這種層級其實是不對等的，但中共為了統戰需求，刻意繞過中央政府，只願與承認一中的國民黨執政縣市交流。

    官員透露，中共向來利用兩湖論壇統戰操作，政府事先有要求南投縣政府寫下承諾，保證「三不一低調」。一、不得從事與核准來台項目不符合的活動；二、不得政治宣傳或矮化台灣。三、來台官員不得接受媒體採訪，以及全程保持低調。

    官員指出，中共才剛軍演恐嚇台灣，目前外在環境不好，應該評估舉辦這種活動，不要引發兩岸對立，不要發生衝突，也要保護那些來訪人員。政府出於善意，南投縣政府有做這個承諾，所以就讓他們低調舉辦，若中共官員違反則會註記，下次不會讓他們來台。

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