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    立委提修反滲透法 增訂政黨解散條款

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    2024/10/28 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕為深化台灣民主防衛機制，嚴防中國之滲透，民進黨立委邱志偉提出「反滲透法第八條條文修正草案」，增訂當政黨違反國安相關法規，並已明確有害我國憲政秩序，應在「反滲透法」內明訂相關授權，要求主管機關內政部未來在法院判決定讞之後，政黨的行為觸犯國安者，應聲請憲法法庭為政黨解散之判定。

    內政部應負責聲請憲法法庭判定

    有別於「憲法訴訟法第七十七條」中，主管機關「得」聲請憲法法庭為宣告政黨解散之判決，邱志偉所提修法草案除援引該條文字，並將「得」改為「應」，要求內政部須擔負起聲請憲法法庭解散政黨之責任。

    現行「反滲透法第八條」規定，法人、團體或其他機構受滲透來源指示、委託或資助，從事違反公投、遊說、集會遊行、選舉罷免規定者，處罰其行為負責人；對該法人、團體或其他機構，並科以各條所定的罰金或處以罰鍰。

    對此，邱志偉指出，根據法院判決，國內已有政黨與「反滲透法」所稱的境外敵對勢力合作，意圖干預我國選舉。若僅對政黨科處罰金或罰鍰，不足以產生威嚇效果，應逕行移交憲法法庭審理，終止政黨運作，以避免干預我國的憲政秩序及國家安定。

    邱志偉辦公室舉例，二〇一八年九合一大選時，愛國同心會成員、中國民進黨秘書長張秀葉參選台北市議員，卻與該會會長、中民黨主席周慶峻舉辦餐會賄選，並由周埋單。審理期間，周身亡獲判公訴不受理，張則潛逃出境被通緝。最後法官依選罷法中行求不正利益罪判張三年五月、褫奪公權三年定讞。

    至於最近的案例，則有中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟等人，遭控被中國統戰部門吸收，在台協助中方發展組織，高雄高分檢調查後，今年八月偵結，將三人依違反「國家安全法」起訴。

    鑑於境外敵對勢力近年不斷以謠言及不實訊息，意圖影響我國安、利益或社會秩序，民進黨立委沈伯洋也提出「反滲透法增訂第六條之一條文草案」，受滲透來源指示、委託或資助，違反「災害防救法」、「傳染病防治法」、「食品安全衛生管理法」、「證券交易法」或「刑法」等相關規定，而犯散播謠言或不實訊息之罪者，加重其刑至二分之一。

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