拒修憲訴法 近6萬人連署

廿位律師發起連署，呼籲立法院應立即排審大法官人事案及應拒絕通過憲訴法修正案。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提案修改憲法訴訟法條文，法界憂心恐造成憲法法庭停擺，廿位律師廿日發起連署，呼籲立法院應立即排審大法官人事案及應拒絕通過憲訴法修正案，至昨晚八點左右已逾五萬九千七百人參與連署；發起人蔡晴羽律師等人呼籲立院應儘速排審，避免司法院長懸缺，切勿一面擱置人事案，一面貿然通過憲訴法修正案。

蔡晴羽、李宣毅等廿位律師一週前發起「反對司法院長懸缺．拒絕憲法法庭停擺」訴求暨聯合聲明。

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聲明指出，司法院長許宗力等七位大法官任期將於本月底屆滿，但立法院杯葛大法官人事同意權未審查，若翁曉玲等立委提出憲訴法修正案獲三讀施行，將限制憲訴案應由法定十五席大法官中的十席以上出席及七席以上同意，才能作出判決。若七席大法官人事案遭持續擱置或否決，十一月一日起大法官僅剩八席，將無法作成憲法判決。

聲明提出兩項訴求：立法院應立即排審大法官人事案、拒絕通過憲訴法修正案，短短兩天連署人數即達到近六千人。據悉，由於憲法法庭廿五日判決立院不行使人事同意權，違反憲法忠誠義務，連署人數近日因而暴增，至昨晚八點已逾五萬九千七百人。

蔡晴羽等律師昨天指出，國民黨團提出憲訴法修正案，將憲法法庭判決門檻提高為三分之二以上出席、三分之二以上同意的部分，本月廿一日在立法院司委會逕付表決後，將該法「現有總額」定義為法定十五席，送出委員會。若十一月中旬經朝野協商後，相關修正條文可進入二、三讀通過生效施行，屆時若立院仍拒絕行使大法官同意權，憲法法庭將停擺。

律師認為，憲法法庭判決指出，立院拒不行使人事同意權，違反憲法忠誠義務，立院審議該人事同意權，屬憲法明確要求，總統已提出司法院長在內的大法官提名人，立院即應審議，儘速排審人事案，勿再拖延拒不審議。

司法院長涉司改落實 「乃重中之重」

其中，司法院長涉及司法行政與司法改革政策落實，「乃重中之重」，不宜長久懸缺，其餘人選應儘速進行專業審定；在大法官人事缺額未決情況下，立院不應貿然通過憲訴法修正案，否則將破壞憲法制度。

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