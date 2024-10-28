擴權法案多數被宣告違憲》藍研議向國際發聲

藍、白兩黨聯手通過的立法院職權修法爭議，憲法法庭判決大部分條文違憲，國民黨團日前痛斥大法官閹割人民追求真相的權利。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕憲法法庭判決國會擴權法案大部分條文違憲，國民黨團今上午會在議場門口舉行「大法官閹割立法院 憲政體制崩毀」記者會，對大法官釋憲結果做出最嚴厲的譴責；另也研議召開國際記者會向國際發聲，讓國外看到台灣大法官胡亂解釋法律的問題。

今在議場前開記者會 譴責釋憲結果

立法院司法及法制委員會今日邀請立法院秘書長周萬來列席就「『一一三年憲判字第九號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢。

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國民黨團首席副書記長王鴻薇說，如果民進黨立委只是想釐清在釋憲案後的立法院內部運作相關規定，國民黨一定尊重；但如果只是想透過此舉來修理周萬來，進而修理立法院長韓國瑜，這樣的動作就是私設刑堂，國民黨團絕對不容許。

在大法官人事同意權案部分，王鴻薇指出，國民黨團仍會持續的嚴格審查監督，絕不放水。七位大法官的提名人選中，有高達六人支持廢死，更有些人積極參加廢死及政治活動，這些大法官都會被嚴格審查。

王鴻薇表示，民進黨團不需要雞腸鳥肚稱國民黨在政治報復，嚴格審查就是要符合民眾期待。有八成的民眾都反對廢死，民進黨卻提出一大堆支持廢死的大法官，是想要對抗民意嗎？國民黨團一定會尊重民意，做出嚴格審查，不會像民進黨一樣只有上意、沒有民意。

黨團人士表示，大法官此次釋憲完全是在護航行政權，沒有站在人民的角度；大法官應該站在人民這一邊，去約束掌權者，但現在完全站在掌權者的角度，藍營有考慮召開記者會訴諸國際，讓全世界看到台灣正逐漸朝民主獨裁邁進。

另外，有國民黨立委指出，此次釋憲結果與釋字五八五號、憲法有所牴觸，既然無法再把釋憲結果拿去釋憲，是不是可以將釋憲結果進行公投複決？不過，這項意見仍處於個別立委的建議，還要討論是否可行。

憲法法庭上週判決國會擴權法案大部分條文違憲，包括國情報告要求總統即時回答，總統賴清德也表達願在朝野黨團共識前提下，赴立院進行國情報告。民進黨團促立法院長韓國瑜召集協商，民眾黨團總召黃國昌昨出席宣講活動時則稱，大法官宣告要求總統國情報告的舊條文違憲，呼籲綠委回去好好看憲法法庭的判決。

民進黨團幹事長吳思瑤日前指黃國昌是「違憲新三寶」，黃批評，民進黨立委拿到權力後，背棄自己過去的理想與主張，只是為了鞏固賴清德所打造的綠色新政權，他感到非常遺憾。

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