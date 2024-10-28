台鹽綠能涉弊檢聲押前董事長陳啟昱等5人遭駁 高院發回地院更裁

台鹽綠能公司涉交易弊案，檢方聲押台鹽前董事長陳啟昱（見圖）等5人被台南地院駁回，檢方不服提抗告，台南高分院發回台南地院重新裁定。（資料照、臺鹽提供）

2024/10/28 17:27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南檢調偵辦台鹽綠能公司涉及舞弊案，台鹽前董事長陳啟昱、台鹽綠能前總經理蘇坤煌被控與包商共謀詐財，陳啟昱等5名被告涉證交法特別背信等罪嫌且有串、滅證之虞，檢方聲押禁見，但台南地院以罪證不足等理由駁回，檢方不服提起抗告。今日下午高等法院台南分院認同檢方主張、發回台南地院重新審酌裁定。

台南地檢署抗告指出，陳啟昱與蘇坤煌於本案行為時分別具有台鹽公司董事及經理人身分，而台鹽公司與台鹽綠能公司為上市母公司與子公司關係，母公司對子公司有實質控制權，且陳啟昱與蘇坤煌既身為台鹽公司董事、經理人，為達利益輸送或掏空公司目的，共謀設立鴻暉公司及主導成立台鹽綠能公司（台鹽子公司），進而以台鹽綠能公司名義為不合營業常規及不利益交易，實與母公司台鹽以自己名義不合營業常規及不利益交易無異。

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檢方表示，一審認為陳啟昱等人與台綠公司未符合證券交易法第171條第1項第2、3款的上市公司，與上述事實、相關法律規定及最高法院見解不符，容有違誤；此外，檢方聲押時，已提出扣案手機內對話紀錄等證據佐證陳啟昱等5人有羈押原因及必要，但一審未予審酌，遽認陳等5人犯罪嫌疑不重大且無羈押必要，也嫌速斷，請求二審撤銷原裁定，更為適法裁定。

台南高分院裁定說明，依台鹽對台鹽綠能的持股比例，台鹽確是台綠的母公司，陳啟昱與蘇坤煌是否以台綠公司名義做不利益交易，造成台鹽公司重大損害，而有違反證交法犯行，是有研求餘地。陳啟昱與蘇坤煌是否利用時任台鹽董事長與台綠總經理身分，使台綠公司做不利益交易？陳啟昱等5名被告是否為共犯、是否犯嫌重大及有無收押原因與必要性？都有待一審進一步調查與認定，因此撤銷一審駁回的裁定、發回台南地院另為妥適調查與處置。此裁定不得再抗告。

檢方聲請羈押禁見5名被告，包括陳啟昱、蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁、晁暘開發公司負責人戴妤倩。

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