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    怒嗆最帥律師李荃和是側翼 黃國昌：鍾佳濱怎麼不找林濁水？

    民眾黨立院黨團總召黃國昌。（資料照）

    民眾黨立院黨團總召黃國昌。（資料照）

    2024/10/28 14:15

    〔記者林哲遠／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，民進黨籍司委會召委鍾佳濱今日邀請立院秘書長周萬來，以及於憲法法庭擔任辯論律師的民間律師李荃和、林俊宏等人列席。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪時嗆，鍾佳濱找林俊宏、李荃和2個民進黨側翼列席，怎麼不找前民進黨立委林濁水來？

    立法院司法及法制委員會今針對「『113年憲判字第9號判決』國會行使職權之困境與未來」，邀請立院秘書長周萬來進行報告，並備質詢。本次會議也邀請民間專業人士律師林俊宏、李荃和與會，針對立委質詢發表其相關看法。

    黃國昌抨擊，民進黨是司馬昭之心，路人皆知，鍾佳濱找司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和2個民進黨側翼來列席備詢，為何不找林濁水來，是看不起林濁水嗎？還是林濁水對國會改革的研究不夠深入？

    黃國昌批評，鍾佳濱專門找在憲法法庭當中幫民進黨洗地的律師來列席，基於禮貌自己是沒有多說什麼，但鍾佳濱的舉動是把自己召委的格局做小了，應該把不同立場的人找來才對。

    另，黃國昌提及，他在質詢時中也替周萬來抱屈，在國會改革法案立法過程中，民進黨立委言語霸凌周萬來，甚至以暴力肢體攻擊，現在釋憲結果出來，連民進黨自己的綠色大法官都不認為立法程序有違憲問題，民進黨立委是不是欠周萬來一個道歉，還是要厚臉皮繼續硬幹下去？

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