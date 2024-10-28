遭黃國昌指控攻擊議事人員 郭國文：不願面對違憲事實只好造謠

立委黃國昌。（記者方賓照攝）

2024/10/28 14:18

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，而審查程序雖有瑕疵，但屬國會自律範疇，沒有違憲。民眾黨立委黃國昌今（28）日質詢時，質疑「程序瑕疵是誰造成的？」並暗指民進黨立委郭國文對議事人員發動暴力攻擊，至今未道歉。另，民眾黨立委張啟楷質詢時，也提及此事。對此，郭國文痛批，「白黨不願意面對違憲的事實，只好再度造謠。」

立法院司法及法制委員會今針對「『113年憲判字第9號判決』國會行使職權之困境與未來」，邀請立院秘書長周萬來進行報告，並備質詢。

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黃國昌質詢時，提及之前「立法院職權行使法修正草案」、刑法增訂「藐視國會罪」等立法程序上，周萬來遭受非常多的污衊和指摘，「甚至有立委對你採用舉手投票這件事，說要把你趕下台，某程度上辛苦了，過程中承受很多不需承受的事情，甚至還遭受暴力攻擊，那位委員（指郭國文）跟你道歉沒？」

周萬來說，那位委員在委員會有做特別說明。

黃國昌痛批，連道歉基本態度都沒有展現出來，對議事人員發動暴力攻擊。大法官說合憲但有瑕疵，「是誰造成的？」全國人民心中有一把尺，議場為何混亂？就是因為暴力攻擊，要不然議場怎麼變成這樣。而稍後同黨立委張啟楷質詢時，也同樣提及此事。

對此，郭國文發布4點回應，首先，周萬來沒跌倒在地，張啟楷可能度數不夠，最好去換一下眼鏡。其次，周萬來是政務官，當他用政治任命的職權，介入立院表決，讓違憲的擴權法案可以在程序違法的狀況下通過，何來中立可言？

郭國文指出，第三，國民黨把比周萬來更年長的國民黨立委陳永康放在衝突第一線，都不見白黨出來為陳委員討公道。最後，貼心提醒，民進黨團總召柯建銘也比周萬來年長，但黃國昌是如何「尊重」長輩的？郭並於臉書貼出之前進入議場時，黃國昌對著柯建銘咆哮，指控柯「插隊」的影片。

今年5月17日立院院會審議「國會擴權法案」時，正值立法院長韓國瑜宣布院會休息、黨團繼續協商之際，郭國文一個箭步上前奪走周萬來懷中文件後，一路跑出議場。而後，國民黨團提案將郭送交紀律委員會，韓則裁示交付協商。

立委郭國文談。（記者朱沛雄攝）

民進黨立委郭國文於5月17日立法院院會，奪走立法院祕書長周萬來懷中的文件後，一路跑出議場。（資料照）

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