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京華城案應曉薇續押2個月 北院明決定沈慶京是否延押

北院今對應曉薇裁定續押2個月，並預計明日對沈慶京決定是否延押。（資料照）

北院今對應曉薇裁定續押2個月，並預計明日對沈慶京決定是否延押。（資料照）

2024/10/28 15:33

〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，8月29日、30日分別成功聲押禁見國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京，由於兩人為期兩個月的押期分別於今日28日、明日29日屆滿，經聲請延押，台北地院今先就應女部分作出裁定，繼續羈押禁見2個月；預計明日再決定沈是否延押。

應曉薇疑於前年11月間至少收下沈慶京給的4740萬元賄款，再以議員身分就京華城容積率施壓北市官員；法官8月29日首度對應開完羈押庭後透過裁定，指應曉薇於8月27日準備從台中機場出境，適逢檢廉發動搜索前，時間上的巧合，足認她應有管道探知偵查動態。

裁定也提到，沈慶京雖稱4740萬元是匯入由應曉薇擔任理事長的中華華夏希望關懷協會，做為慈善捐款，但法官比對匯款時間恰逢應曉薇替京華城案向北市府陳情，或請都發局再度研議將案件送往都委會，可見名義上雖是捐款，實際上是希望她以市議員身分和手段，拿到其所期望的容積率，達成目標後給予的報酬，自屬賄款，並非捐款。

裁定進一步指出，廉政官於8月28日帶隊前往沈慶京住處搜索，管理員依管委會規定通報住戶，沈慶京聞訊竟欲從住家安全門的逃生梯離開，但在一樓被廉政官發現攔下；且沈得知檢方已發動搜索，立刻與吳順民進行為時不短的通話，但兩人在檢方偵訊時卻都否認有通過電話。

法官因而認定2人各有逃亡事實與勾串滅證之虞，並審酌賄款高達4千餘萬元，京華城因違法取得容積而獲利上百億元等情形，均羈押禁見。

北檢上週考量應、沈兩人的羈押期將於今、明日屆滿，經聲請延押，北院今先對應裁定繼續羈押禁見，明日再決定沈是否延押。

裁定指出，北院法官參酌檢方提出的偵查卷宗，並依應曉薇與共犯的供述、相關證人證述，堪認應犯貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪，且應有能力長期居住國外而滯留不歸，代表應有逃亡可能。

況無法排除應曉薇為脫免或減輕自身刑責，透過自身的影響力去勾串待查的證人，或使共犯、證人進行虛偽陳述，故足認應有串滅證之虞；法官今對應裁定繼續羈押禁見，為期2個月。

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