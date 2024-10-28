議員要求先收京華城容獎87億保證金 北市府允研議

台北市議員許淑華要求市府研議先收取京華城獲得容積獎勵20%的保證金，總計87億元；都發局長簡瑟芳表示將研議。（取自台北市議會直播畫面）

2024/10/28 15:49

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川日前邀4大技師公會開會後，基於京華城停工可能造成安全疑慮，呼籲鼎越公司主動將有爭議的20%容積獎勵拿掉，辦理建造變更，但鼎越不願放棄；民進黨議員許淑華今（28）在議會質詢指出，市府應該拿出行政手段，除了強化到工地勘驗、抽查，也應要求提前繳納獲得87億元保證金，都市發展局局長簡瑟芳表示，保證金繳交的節點是協議書內雙方協議議定的，並不是法規規定，將與法務局研議。

許淑華指出，現在京華城蓋到1樓，樓上還在繼續組裝鋼架，若繼續往上蓋，就會變成外界擔心的爛尾樓；她表示，基於安全的考量，1樓及地下1、2樓要請技師提供專業評估，什麼樣的工法可以確保安全，2樓若繼續蓋鋼架，市府就要派人加強勘驗、抽查。

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建管處長虞積學表示，樓上目前進行的鋼構組裝，不是主要勘驗項目；沒有申報勘驗就不能灌漿、綁鋼筋，只能做組裝；因為市府已停止受理施工勘驗申請，業者也有考慮是不是要繼續組裝。目前將每週派人去現場一次，許淑華要求應再加強。

另外，她也提到，當時在都審會給容獎20%是因為符合3項標準，3項標準都必須提供保證金，合計是87億元，這是在使照拿到前才需要繳交，而容獎20%換算獲利可達111億元。許淑華認為，市府應要求鼎越先繳納87億元保證金，一旦法院認定有不法獲利，市府已先扣下，萬一法院認為是合法取得，就退回。

許淑華認為，鼎越現在現金流壓力大，先扣保證金，它才會怕市府。且協議書是在柯文哲任內簽訂的，現在柯文哲被羈押，協議書有很多放水的條款，市府應該全面檢視協議書的適法性、合理性。

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