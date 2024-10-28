京華城停工恐有安全疑慮 蔣萬安：一定要確保建物公安

台北市長蔣萬安今天受訪強調，京華廣場工地不管工程進行到哪個階段、採取什麼樣的作為，一定要確保整體建物的公共安全，而且避免對周遭住戶造成影響。（記者田裕華攝）

2024/10/28 12:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市京華城改建京華廣場爆發容積率弊案，台北市副市長李四川日前邀四大技師公會開會，公會認為京華廣場工地要完成地下1樓、2樓及1樓的樓板，才不會有安全疑慮；台北市長蔣萬安今（28）日受訪表示，不管工程進行到哪個階段、採取什麼樣的作為，一定要確保整體建物的公共安全，而且避免對周遭住戶造成影響。

李四川24日邀集鼎越公司、台北市四大技師公會、結構外審的專家學者開會，討論京華城停工在安全上的疑慮，他也呼籲鼎越自行拿掉具有爭議的20％容積獎勵，並辦理建造變更，工程便可按照建築法繼續施工。

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技師公會認為，工程要把1樓板做完，目前1樓板僅做80%，仍有20%的部分；地下1樓跟地下2樓一定要完成，才不會對旁邊的台鐵及高鐵、偶戲博物館以及鄰近15米的鄰房產生問題。

蔣萬安今天上午出席台北市性平辦公室成立10週年記者會前受訪，他表示，不管工程進行到哪個階段，採取什麼樣的作為，一定是確保整體建物的公共安全，而且避免對周遭住戶造成影響。一定會邀請包括相關的專業人士、4大技師公會來參與討論，給予建議。

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