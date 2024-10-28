八堵站員228遭軍方逮捕失蹤 權復會10月賠償46件逾1.4億元

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會。（資料照）

2024/10/28 15:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」今日表示，本月25日該會召開董事及監察人會議，通過46件生命或人身自由賠償金申請案，及1件財產所有權被剝奪之金錢賠償案，總賠償金額近1.4億元。

權利回復基金會說明，截至上月底，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2206件，其中1897件獲得賠償、另有55件撤回申請、44件因申請人不符資格或其他要件而駁回。

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基金會指出，上述案件中有基隆八堵車站職員於228事件期間遭國軍逮捕後，從此失蹤。經基金會調查相關事實及檔案後，予以賠償。

基金會提及，財產所有權被剝奪的案件，截至9月已受理262件、其中18件已通過賠償，另有43件撤回申請、143件駁回，駁回案件多為判決未宣告沒收，或雖有宣告沒收但後經國防部准免沒收等，依現有資料亦查無財產因國家不法行為遭剝奪情事。

據統計，名譽回復證書申請案通過數近9成，累計受理3010件，現已通過2658件；領有名譽回復證書的申請人可至各戶政事務所辦理被害者戶籍資料加註名譽回復記事。

另外，基金會表示，內政部與該會將於11月23日舉辦「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復學術研討會」，邀請專家學者共商被害者家屬及財產所有權被剝奪的權利回復等相關議題。

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