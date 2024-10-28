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    進口蛋案北檢約談陳吉仲、林聰賢 黃國昌：拖那麼久終於醒了

    民眾黨立委黃國昌諷刺，北檢拖了這麼久，現在終於醒來了。（記者方賓照攝）

    民眾黨立委黃國昌諷刺，北檢拖了這麼久，現在終於醒來了。（記者方賓照攝）

    2024/10/28 14:31

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今（28）日上午以他字案圖利被告身分，傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢以及農業部長陳駿季3人到案說明。對此，民眾黨立委黃國昌諷刺，北檢拖了這麼久，現在終於醒來了；民眾黨立委張啓楷則質問，何時聲押陳吉仲和林聰賢？

    農業部去年專案進口雞蛋案被監察院提出糾正，檢調查出，超思多次偽造報價單、虛增進口費用，向畜產會詐領上億元公款，另亮采公司在初期進口雞蛋時，同樣虛報款項，詐領逾千萬元；北檢今年9月間發動搜索、約談，今以他字案圖利被告身分，傳喚陳吉仲、林聰賢及農業部現任部長陳駿季到案說明，稍早訊後均請回。

    黃國昌受訪時說，「哇，拖了這麼久，終於醒來了」，這代表公民的憤怒、社會輿論，台北地檢署放水一年多終於聽進去了，不過自己對他們的偵辦，一點信心跟期待都沒有，僅是做做假動作、花拳繡腿而已。

    張啓楷則呼籲，超思案疑雲重重，內幕仍待抽絲剝繭，國人都睜大眼睛，密切關注本案的最新發展，期盼北檢能全力偵辦，務必辦真的，不要打假球。此外，既然偵辦超思案的檢察官與民眾黨主席柯文哲案是同一人，就請用柯文哲案模式一樣的標準來辦案，當初北檢偵辦柯案在約談柯後，8月30日即聲押柯，現在外界也都在看，北檢今天約談陳吉仲和林聰賢後，何時聲押他們？

    張啓楷強調，司法一定要公平，重點在於解決問題、查明真相，而非表演而已，不能有雙重標準，落人口實。

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