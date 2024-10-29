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    宜蘭鐵路高架配合款主計處立場不一 議員批就是怕被林姿妙罵

    宜蘭縣議員陳文昌今天在議會質詢時，批縣府對於宜蘭鐵路高架配合款立場不一。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣議員陳文昌今天在議會質詢時，批縣府對於宜蘭鐵路高架配合款立場不一。（記者王峻祺攝）

    2024/10/29 12:06

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭鐵路高架配合款從105.72億元下修至57.83億元，接近宜蘭縣政府曾提及可負擔的54億元，卻仍要爭取免配合款。縣議員陳文昌今天在議會質詢時，要求主計處兌現去年答詢時「可負擔」承諾，但處長林秋燕2次回應「配合縣長林姿妙施政方向」籌編預算，讓陳文昌直批「妳現在很流氓耶」，表示去年、今年立場不一，就是怕被縣長罵！

    鐵路高架案宜縣府曾在2020年辦理可行性研究，概估總經費252億元，其中縣府配合款須負擔54億元。後來，經鐵道局綜合規劃就初部設計概算，同時因應這幾年物價調整，總經費暴增到491億元，縣府須負擔的配合款也增至104億元。

    上月經行政院政務委員陳金德成功爭取，配合款從105.72億下修至57.83億元，但縣長林姿妙不買單，仍要中央全額補助，議員陳文昌今天要求主計處說明，縣府自主運用財源到底能否負擔配合款，明明去年答詢可負擔，今年卻不行？

    主計處長林秋燕說，縣府一年可自主運用財源約15至25億元，平均大概在20億元，今年因一般性補助款以及統籌分配稅款增加，縣府可運用財源有多一點。

    陳文昌說，去年議長張勝德針對鐵路高架配合款進行質詢，主計處長林秋燕答詢指出，對於負擔54億元，因財務蠻穩健，地方配合款「還可負擔」，那今年自主運用財源明明增加，配合款也下修到57億元，接近原本可負擔金額，為什麼還要求中央全額補助。

    林答詢時2次提及「配合縣長施政方向籌編預算」，並指出中央若可以提高補助款，那縣款就能投入更多基礎建設跟社福支出，相信縣民跟議員都能樂觀其成，「我們需要的是做鐵路高架的決心與迫切。」

    陳文昌抨擊這說法是「流氓」，反問難道今年就沒決心？他說，宜蘭鐵路高架配合款部分，是縣府自己辦可行性評估時的承諾事項，主計處去年、今年立場不一，就是怕被縣長林姿妙罵，縣府不應該因配合款問題，延宕宜蘭重要建設。

    宜蘭縣議員陳文昌質詢主計處長林秋燕。（圖擷取自宜蘭縣議會直播）

    宜蘭縣議員陳文昌質詢主計處長林秋燕。（圖擷取自宜蘭縣議會直播）

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