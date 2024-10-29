蘇巧慧「公開報名」選新北 黃暐瀚：藍營選將爆炸

黃暐瀚表示，相較綠營定於一尊，藍營選將爆炸。（圖擷取自 臉書）

2024/10/29 12:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕距離下屆新北市長選舉還有兩年，但是各界已紛紛摩拳擦掌，立法委員蘇巧慧日前「公開報名」表態參選引發議論；對此，資深媒體人黃暐瀚表示，相較綠營「定於一尊」，藍營選將爆炸，除了李四川、劉和然、洪孟楷、盛治仁，還有白營的黃國昌。

黃暐瀚在臉書PO文表示，基隆罷免案之後，媒體討論蘇巧慧代表民進黨參選2026新北市長的話題日益，蘇巧慧個性直來直往，索性直接宣布「公開報名，參選2026新北市長」！義無反顧，衝下去。

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黃暐瀚指出，他專訪蘇巧慧當，問到「家有老縣長蘇貞昌」，有沒有先「問過爸爸的意見」？蘇巧慧說，他們家人關係密切，當然問過，但之前參選立委，這次參選市長都是自己做決定，」只跟她說「新北市很大」（意思是要勤跑），還有「記得多睡覺」（擔心女兒太累）。蘇巧慧身為新北市立委，又是民進黨新北市黨部主委，跑新北29區「名正言順」，代表民進黨參選2026新北市長，「在我看來，幾乎已是『板上釘釘』」。

黃暐瀚直言，相較綠營定於一尊，藍營選將爆炸，李四川、劉和然、洪孟楷、盛治仁，還有白營的黃國昌，過去蘇貞昌出場都喊：「衝、衝、衝」！（諧音台語昌），蘇巧慧說她的口號是：「會、會、會」！（諧音：慧），父女一起上陣，那就是又衝又會。

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