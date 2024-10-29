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    康芮將達中颱上限 吳德榮估週四登陸、慎防致災風雨

    今年第21號颱風「康芮」於今日凌晨兩點增強為中度颱風，氣象專家指出，各國官方路徑預報顯示，「康芮」登陸的時間在本週四（31日），並預測颱風在未受地形破壞前可達中度颱風上限，且不排除增強為強颱的機率。（圖擷自NCDR）

    今年第21號颱風「康芮」於今日凌晨兩點增強為中度颱風，氣象專家指出，各國官方路徑預報顯示，「康芮」登陸的時間在本週四（31日），並預測颱風在未受地形破壞前可達中度颱風上限，且不排除增強為強颱的機率。（圖擷自NCDR）

    2024/10/29 07:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第21號颱風「康芮」於今日凌晨兩點增強為中度颱風，氣象專家指出，各國官方路徑預報顯示，「康芮」登陸的時間在本週四（31日），並預測颱風在未受地形破壞前可達中度颱風上限，且不排除增強為強颱的機率，提醒颱風帶來的嚴重威脅絕不可小覷。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，根據各國官方的預測路徑顯示，「康芮」過去幾天從琉球附近北轉，逐步向西調整，最新預測路徑已調至花東一帶登陸；歐洲模式模擬亦有類似的調整。根據昨晚最新的「康芮」系集平均路徑則南調至台灣南端一帶，不過個別系集模擬路徑則分布在其兩側，以登陸的數量最多，也有不少數量通過巴士海峽，至於美、日、台「潛勢預測圖」的「不確定性範圍」皆包括台灣及鄰近海域。吳德榮認為不同預測的意義是相通的，隱含若預測路徑持續略往南調、也不用太意外。

    吳德榮也指出，包含中央氣象署與日本氣象廳皆持續預測，在未受地形破壞前、颱風近中心平均風速達每秒48公尺，為中度颱風上限，不排除增強為強颱的機率，故其帶來的嚴重威脅、絕不可小覷。吳德榮也強調，「各國官方路徑預報亦顯示，『康芮』登陸的時間在10月31日，『破11月登陸紀錄』的討論，可以休矣！」。

    吳德榮表示，今日受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，其他地區晴時多雲；北台偏涼，中南部氣溫微降。根據最新歐洲模擬顯示，明日受東北季風及「康芮」颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨時間拉長、雨勢增大，花東轉有陣雨，背風面中南部為晴時多雲。

    吳德榮提到，預估週四、五颱風影響最鉅，「康芮」將挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的「破壞性暴風」，對台構成嚴重威脅，絕不可輕忽！

    針對各地風力及雨量的大小，吳德榮則表示與颱風路徑息息相關，仍應持續注意氣象署的警報。目前預估週六、下週日「康芮」將遠離，天氣好轉，但仍有殘餘水氣，會有零星降雨機率。

    吳德榮指出，預估週四、五颱風影響最鉅，「康芮」將挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的「破壞性暴風」，對台構成嚴重威脅，絕不可輕忽！（圖擷自氣象署）

    吳德榮指出，預估週四、五颱風影響最鉅，「康芮」將挾強風、豪雨侵襲，尤其登陸點、伴隨眼牆的「破壞性暴風」，對台構成嚴重威脅，絕不可輕忽！（圖擷自氣象署）

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