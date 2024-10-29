最醜青蛙現蹤！古老印度紫蛙與恐龍共存的奇蹟

印度紫蛙號稱「世界上最醜的青蛙」。（取自維基百科公領域）

2024/10/29 10:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度紫蛙（學名：Nasikabatrachus sahyadrensis）號稱「世界上最醜的青蛙」，其豐腴的身體、小圓眼和突出的豬鼻，使牠看起來更像河馬、鼩鼱和青蛙的混合體。這種極其罕見的青蛙幾乎一生都待在地下，並且生活在印度的西高止山脈（Western Ghats）之中，這裡也是牠們悠久歷史的見證。據科學家推測，牠們的血統早在恐龍時代已經存在。然而，這一物種直到2003年才被正式發現。

美國《富比士》（Forbes）雜誌報導，西高止山脈綿延約1,600公里，比喜馬拉雅山脈還要古老，早在岡瓦納古陸分裂時便已形成。作為全球重要的生物多樣性熱點之一，這片山地孕育了成千上萬的動植物，展現了亞洲和非洲的基因融合。然而，自英國殖民時期起，當地生態因咖啡、小豆蔻和生薑等種植園的開發而持續受到威脅。這些活動對包括紫蛙在內的許多瀕危物種造成了嚴重的棲地破壞。

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印度紫蛙的近親竟位於2500公里外的塞席爾群島（Seychelles），屬於塞舌赤蛙科（學名：Sooglossidae），這樣的血脈聯繫強烈支持了古老大陸岡瓦納分裂的理論。由於紫蛙的祖先早在白堊紀時期（約6600萬年前）便已開始獨立演化，其生態價值受到科學界高度關注。儘管紫蛙的蝌蚪早在1917年便有紀錄，但成年個體直到2003年才被正式描述。而當地社區早已熟知這一物種，只是長期未被學術界重視。

印度紫蛙的獨特外型和地下生活模式使牠得名「摩訶婆羅蛙」，其別名取自印度神話中的一位被流放的神祇摩訶婆羅（Mahabali），據說此神祇每年僅能離開地下回歸一天。紫蛙每年只在印度季風來臨時短暫現身地表，為交配而忙碌。成體紫蛙具備吸盤狀的鼻子和平扁的身體，便於牠們在濕滑的石面上附著，以尋找合適的伴侶。這一特性，連同牠們強壯的下顎和鼻部，有助於牠們在泥土中挖掘及覓食。

紫蛙棲息地的有限保護，加上當地土壤與水源日益受到砍伐和農業擴張的影響，使得牠們生存環境日益縮減。隨著氣候變遷加劇，原本就高降雨的地區面臨更大的土地侵蝕和物種消失風險。當地社區表示，紫蛙數量在近幾十年來顯著下降，儘管具體數據尚無法得知，但牠們的數量在逐漸減少。

隨著紫蛙的發現，全球掀起對西高止山脈的保育熱潮，科學家每10年便在此地發現超過100種新兩棲物種。這片棲息地的重要性不僅在於其古老歷史，更在於其獨特的生態價值。若未來無法抑制對當地生態的破壞，印度紫蛙這樣的奇蹟生物恐將永遠消失在人類視野中。

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