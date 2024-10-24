香港首現恐龍化石！距今1.45億年屬白堊紀時期 25日公開展示

香港首次發現白堊紀時期的「恐龍化石」。（圖取自香港古物古蹟辦事處）

2024/10/24 23:31

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港歷史性一刻到來！特區政府發展局近日宣布，在赤洲島上首次發現了白堊紀時期的「恐龍化石」，這一發現為香港的古生態研究提供了重要新證據。此次化石發現的時間點為今年3月，將於本月25日起在香港文物探知館向公眾展出。

綜合港媒報導，這一重大發現源自於今年3月香港漁護署委託中國地質大學進行的地質調查時，在赤洲島沉積岩中發現疑似脊椎動物化石的痕跡。隨後，香港發展局古物古蹟辦事處與中國科學院古脊椎所聯合展開進一步的化石鑑定與研究。經過數月的實地樣本採集與分析，專家確認這些化石屬於恐龍骨骼，並推測其可能來自1億4500萬至6600萬年前的白堊紀時期。

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根據古脊椎所副研究員裴睿的初步研究，這次發現的恐龍骨骼碎片可能來自蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。這些恐龍在古代的亞洲廣泛分佈，通常具有龐大的身軀與長頸長尾。化石的骨組織切片顯示，這些骨骼屬於大型恐龍，雖然目前尚無法確定具體的骨骼部位，但專家推測可能是肩膀或臀部的骨骼。

裴睿表示，該恐龍可能在死亡後被沙石掩埋，經歷地質變遷後，部分骨骼被沖至現今的赤洲島。然而，由於骨骼的分佈破碎且風化嚴重，專家認為恐龍並非在此處死亡後就地埋藏，而是經過長時間的地質運動才移動到該地點。

為了保護這一珍貴的化石遺址，香港漁護署已根據《郊野公園及特別地區規例》，於23日起封閉赤洲島，僅限獲許可的專家進行考察與挖掘。未經許可的公眾不得登島，違者將面臨最高2000港元罰款及三個月監禁的處罰。

古物古蹟辦事處發言人表示，此次發現對於香港的古生態學研究具有重要意義，標誌著香港首次進入恐龍化石研究的領域。該化石將於10月25日在香港文物探知館展出，讓市民有機會親眼目睹這一歷史性發現的實物。

據悉，香港與中國科學院古脊椎所已展開合作，未來將共同推進恐龍化石的進一步發掘與研究工作，專家們預計赤洲島還有可能發現更多古脊椎動物化石。

這次發現的恐龍骨骼碎片可能來自蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。（圖取自香港古物古蹟辦事處）

專家推測可能是肩膀或臀部的骨骼。（圖取自香港古物古蹟辦事處）

專家推測可能是肩膀或臀部的骨骼。（圖取自香港古物古蹟辦事處）

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