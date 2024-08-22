「眉毛」恐龍現身吉爾吉斯 1.65億年前霸主重見天日

「眉龍」Alpkarakush kyrgyzicus重建想像圖。（圖取自Bavarian Natural History專頁）

2024/08/22 16:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕古生物學家於中亞國家吉爾吉斯，發現一種擁有獨特「眉毛」特徵的新掠食性恐龍，這一發現不僅填補了侏羅紀中亞地區恐龍研究的空白，對恐龍演化和生物地理學研究也具有重要意義。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）21日報導，德國巴伐利亞自然歷史收藏的研究團隊，在塔什庫米爾市（Tash-Kömür）附近的巴拉班塞地層（Balabansai Formation）中，發掘出一種屬於獸腳亞目的新恐龍化石。這個新物種被命名為Alpkarakush kyrgyzicus。其發現地位於吉爾吉斯西部，地層年代可追溯到約1.65億年前的中侏羅紀時期。最引人注目的特徵是，這種恐龍在眼後長有一塊顯著突出的骨骼，猶如一對「眉毛」，這種特徵可能暗示該恐龍擁有角狀物。

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這是中亞地區首次發現的大型侏羅紀掠食性恐龍，為研究恐龍在歐亞大陸的演化及分布提供了新線索。這種恐龍的發現，使得研究者們推測獸角類恐龍的起源地可能位於東南亞，並從這裡擴散至其他大陸。這些推測為探討恐龍在地球上如何遷徙和適應不同環境提供新思路。

Alpkarakush kyrgyzicus的命名靈感來自吉爾吉斯的民間傳說，其中的巨鳥Alpkarakush被認為是這一物種的象徵，而「kyrgyzicus」則標誌著它的發現地。這種命名方式不僅體現了發現地的文化背景，也將這恐龍與當地的自然歷史緊密聯繫在一起。

研究團隊還在同一地點，發現另一具稍小的恐龍骨骼，經過分析後，研究人員認為這可能是一隻年幼個體。這一發現提示這些恐龍可能以家庭為單位活動，這對理解恐龍的社會行為和生態環境，提供了新證據。

此次發現的標本相對完整，包括頭骨、背椎、骨盆等部位。這些化石顯示，這種恐龍長約8至9公尺，體型龐大，是當時該地區的頂級掠食者。研究人員利用數位光度測量技術，生成了3D模型，並將這些模型提供給全球的研究者，進行進一步分析和比較。

此研究成果已發表於《林奈學會動物學期刊》（Zoological Journal of the Linnean Society），並迅速引起古生物學界的廣泛關注。研究團隊表示，未來將繼續在該地區展開更深入的發掘工作，以期揭示更多有關侏羅紀時期恐龍的秘密。

出土的「眉龍」化石。（圖取自Bavarian Natural History專頁）

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