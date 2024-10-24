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美國總統大選將至 「台灣人工開票」吸引2800多萬人朝聖討論

有美國網友分享台灣在選舉結束當天，就由選務人員在投開票所進行「開票」的影片，認為美國值得採用這種統計方式，該文一出，吸引2800多萬人朝聖。（本報資料照）

有美國網友分享台灣在選舉結束當天，就由選務人員在投開票所進行「開票」的影片，認為美國值得採用這種統計方式，該文一出，吸引2800多萬人朝聖。（本報資料照）

2024/10/24 23:48

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選將至，各州陸續宣布統計選票所需的天數，7大搖擺州之一的亞利桑那州，當地選舉官員在22日表示，屆時計票需要10至13天。對此，有美國網友分享台灣在選舉結束當天，就由選務人員在投開票所進行「開票」的影片，認為美國值得採用這種統計方式，該文一出，吸引2800多萬人朝聖。

綜合外媒報導，位在亞利桑那州中西部的馬里科帕郡（Maricopa County），當地選舉副主任透露，該州在本屆美國總統大選約有200萬張選票，他們需要花10到13天的時間，才能全部統計完成，目前已有約40萬人提前投票。報導指出，2020年大選結束後，落選的川普曾指控民主黨作票，也讓這屆選舉再度浮現相關議題的陰謀論。

社群平台「X」（前Twitter）一位名為「Geiger Capital」的美國網友，昨（23）日分享一段記者介紹在今年初台灣總統大選的開票過程影片，並在文中寫出台灣選民需要帶照片的身分證，接著使用「紙本選票」來投票，最後再由選務人員以手工方式，在公眾面前展示一張又一張的選票，且整個開票過程只耗費約6小時。

「Geiger Capital」指出，全台灣大約有2400萬人，這意味著總人口數原比台灣還多的美國，若願意效仿台灣的手工開票方式，那麼其實每個州都可以輕鬆在幾個小時內統計好所有選票，並在選舉當天的午夜前，得知每個州的確切結果，「沒有安全問題，沒有任何爭議，也無需等待數天、甚至數週的統計時間。」

該文一出，吸引2800多萬人次瀏覽，且還在持續攀升中，不少美國網友除了對於台灣的開票方式感到好奇，也討論起美國現有的計票方式，「我們可以聘請台灣人來處理我們的選舉嗎？」、「台灣是透明公開，但上屆美國用投票用木板封住窗戶，不給民眾監票」、「美國做不到的唯一原因，就是我們的政府不想這樣做」、「雖然台灣的開票方式很老派，但永遠不會過時，也確實非常誠實與透明」。

時常關心台灣與中國時事的反共YouTuber「張堯」，轉發文這篇貼文後，吸引台灣網友關注，更紛紛留言透露台灣至今堅持採用這種方式，正是因為中國國民黨過去有非常多惡意「買票」、「作票」、「灌票」等不良紀錄，甚至還在1977年爆發台灣民眾第一次自發性地上街頭抗議選舉舞弊「中壢事件」，「對台灣來說，這只是每2年都有進行的一次日常而已喔，但是這所有的程序，都是用血淚所換來的。」

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