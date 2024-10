美國總統大選將至 「台灣人工開票」吸引2800多萬人朝聖討論

2024/10/24 23:48

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕2024美國總統大選將至,各州陸續宣布統計選票所需的天數,7大搖擺州之一的亞利桑那州,當地選舉官員在22日表示,屆時計票需要10至13天。對此,有美國網友分享台灣在選舉結束當天,就由選務人員在投開票所進行「開票」的影片,認為美國值得採用這種統計方式,該文一出,吸引2800多萬人朝聖。

綜合外媒報導,位在亞利桑那州中西部的馬里科帕郡(Maricopa County),當地選舉副主任透露,該州在本屆美國總統大選約有200萬張選票,他們需要花10到13天的時間,才能全部統計完成,目前已有約40萬人提前投票。報導指出,2020年大選結束後,落選的川普曾指控民主黨作票,也讓這屆選舉再度浮現相關議題的陰謀論。

社群平台「X」(前Twitter)一位名為「Geiger Capital」的美國網友,昨(23)日分享一段記者介紹在今年初台灣總統大選的開票過程影片,並在文中寫出台灣選民需要帶照片的身分證,接著使用「紙本選票」來投票,最後再由選務人員以手工方式,在公眾面前展示一張又一張的選票,且整個開票過程只耗費約6小時。

「Geiger Capital」指出,全台灣大約有2400萬人,這意味著總人口數原比台灣還多的美國,若願意效仿台灣的手工開票方式,那麼其實每個州都可以輕鬆在幾個小時內統計好所有選票,並在選舉當天的午夜前,得知每個州的確切結果,「沒有安全問題,沒有任何爭議,也無需等待數天、甚至數週的統計時間。」

該文一出,吸引2800多萬人次瀏覽,且還在持續攀升中,不少美國網友除了對於台灣的開票方式感到好奇,也討論起美國現有的計票方式,「我們可以聘請台灣人來處理我們的選舉嗎?」、「台灣是透明公開,但上屆美國用投票用木板封住窗戶,不給民眾監票」、「美國做不到的唯一原因,就是我們的政府不想這樣做」、「雖然台灣的開票方式很老派,但永遠不會過時,也確實非常誠實與透明」。

時常關心台灣與中國時事的反共YouTuber「張堯」,轉發文這篇貼文後,吸引台灣網友關注,更紛紛留言透露台灣至今堅持採用這種方式,正是因為中國國民黨過去有非常多惡意「買票」、「作票」、「灌票」等不良紀錄,甚至還在1977年爆發台灣民眾第一次自發性地上街頭抗議選舉舞弊「中壢事件」,「對台灣來說,這只是每2年都有進行的一次日常而已喔,但是這所有的程序,都是用血淚所換來的。」

Taiwan has a population of ~24 million.



Meaning… every US state could easily do this and count every single vote in a couple hours.



We would know every state’s exact results by midnight of Election Day. No security worries, no controversies, no waiting for days or even weeks.