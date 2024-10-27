與恐龍同行！7500萬年前哺乳動物竟有這麼大

白堊紀哺乳動物「沼澤居民」 （Heleocola piceanus） 的還原想像圖。（圖： Utah Field House of Natural History）

2024/10/27 08:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期發現的一種全新哺乳動物物種，為我們揭開了7000萬至7500萬年前北美陸地生態環境的神秘面紗，而這段時期的生態資訊向來匱乏。幸運的是，美國科羅拉多州的地質條件保存了豐富的相關證據，科學家團隊便在此發現了晚白堊紀「沼澤居民」的化石遺跡。

據科學網站《IFLScience》報導，這些化石殘骸，包括一塊下頜骨和三顆臼齒，屬於一種生活在現今科羅拉多州蘭格利 （Rangely） 的動物。當時，一個巨大的內陸海覆蓋了美國西部的大片區域。此新種被命名為 Heleocola piceanus，其中 Heleocola 源自拉丁語，意為「沼澤居民」，恰如其分地反映了牠的濕潤棲息環境。

請繼續往下閱讀...

研究團隊成員、科羅拉多恐龍國家紀念公園 （Dinosaur National Monument） 的古生物學家亨特-福斯特 （Rebecca Hunt-Foster） 解釋說，Heleocola 那個時代的環境，跟現在的路易斯安那州差不多，到處都是水，生活著很多水生動物，像是鯊魚、魟魚，還有長得像吉他的吉他魚 （guitarfishs）。

這具化石是在科羅拉多州一個長期進行化石挖掘的地區發現的，該地區過去15年每年夏季都進行挖掘工作。然而，直到2016年，這隻異常巨大的哺乳動物才現身。其下頜骨從一塊砂岩中露出來，讓猶他州立自然歷史公園博物館 的科學家，也是這項研究的共同作者福斯特 （John Foster），驚呼：「我的老天，這太大了！」

雖然 Heleocola 的化石標本有限，研究團隊透過其牙齒形態，推斷出其生活習性和現存的類似物。

這項研究的負責人、科羅拉多大學自然歷史博物館的古脊椎動物學館長艾伯爾（Jaelyn Eberle）向《IFLScience》指出：「根據牙齒的分析，Heleocola可能以植物為主，但也可能是雜食性，即主要以植物為食，並偶爾攝取一些昆蟲或小型脊椎動物。」他補充道，「在晚白堊紀的標準下，這種生物屬於大型哺乳動物，預估體重與現今的麝鼠（Ondatra zibethicus）相似，約在0.5到1公斤之間，大小相當於小型家貓，在當時的哺乳動物中可算是『巨無霸』。」

艾伯爾教授補充道：「牠的巨大體型是這項研究最令人驚豔的發現之一，因為傳統上，晚白堊紀的哺乳動物都被認為體型微小且相對不顯眼，生活在恐龍統治的環境底層。」 大部分的晚白堊紀哺乳動物體型都只有老鼠大小，而Heleocola的體型卻是牠們的數倍。

直到6600萬年前小行星撞擊地球，導致非鳥類恐龍滅絕之後，哺乳動物才開始演化出更大的體型；在此之前，牠們的體型都比較像老鼠。而「沼澤居民」的出現，證實了7000萬至7500萬年前的科羅拉多州存在著比科學家先前預期大得多的哺乳動物。

這項研究成果已發表於《公共科學圖書館期刊》（PLoS ONE）。

圖中呈現的是 Heleocola piceanus 的下頜骨化石，從三個不同角度拍攝。圖片顯示下頜骨碎片以及部分臼齒，有助於科學家重建此史前哺乳動物的樣貌與推測其食性。（圖：PLoS ONE期刊）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法