出國增能！ 高中師課程拿「澳洲原住民文化保存」對比「鹿港文化消失」

為拓廣教師國際視野，教育部今年送30名中小學教師出國增能，赴澳洲昆士蘭州進行14天觀課及環境教育體驗，近日舉行成果分享會。（圖由教育部提供）

2024/10/28 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕為拓廣教師國際視野，教育部今年送30名中小學教師出國增能，赴澳洲昆士蘭州進行14天觀課及環境教育體驗，近日舉行成果分享會。國立鹿港高中教師洪怡伶設計「窗影無聲，故事千里：窗花訴說家鄉事」課程，她表示，結合數學、美術與地理，把澳洲原住民文化保存與鹿港文化消失現象作一對比，安排實地踏查活動，讓學生以剪紙藝術創作，並結合數學工具，學習幾何對稱性，且以視覺藝術傳達家鄉文化，特別處在於運用軟體進行數學輔助設計，並通過社群媒體分享，帶領學生實踐文化傳承，並培育全球公民素養。

教育部國教署組長孫旻儀說明，為培育具備國際視野與實務能力的中小學教師，委託國立成功大學辦理「113年選送中小學教師出國入班觀課計畫」，遴選30位教師於暑假前往澳洲昆士蘭州，教師因實際入班觀課且每日寫下考察心得，教案規劃具體並獲共鳴，成果分享會則有150名教師參與，以培育具有國際視野的學生。

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台中市立惠文高中教師蕭碧惠設計「飄洋過海來和平」教案，她說明，融合澳洲參訪心得與台灣議題，結合歷史、地理、藝術跨學科知識，以多元互動的教學與評量，如情境劇場、角色扮演、模擬聯合國會議等，引導學生以全球視角思考兩岸關係，培養和平意識與負責任的全球公民意識。

台南市西門實驗小學教師許媖華設計「為世界發聲：Small Podcast Big Impact! Taiwan can help!」課程，她說明，結合聯合國兒童權利公約與氣候變遷議題，透過討論，讓學生理解吐瓦魯孩童在面臨氣候變遷時的需求，並思考台灣如何發揮國際影響力，課程亮點在讓學生製作3D模型模擬海平面上升解決方案，並以Podcast錄製討論氣候難民、台灣援助及公益行動，將全球議題關懷轉化為實際行動。

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