助街友重返正常生活 全國遊民研討會聚焦就業、女性議題

全國遊民輔導業務研討會在新北市舉行，衛福部次長呂建德與副市長劉和然出席開幕儀式。（記者陳奕劭攝）

2024/10/28 11:35

〔記者陳奕劭／新北報導〕為協助街友脫困，衛生福利部、新北市社會局、新北市善悅關懷協會今天（28日）舉辦「全國遊民輔導業務研討會」，吸引全國地方政府、學者專家、民間團體參加，深入探討街友議題，聚焦街友群體就業、社會參與、女性議題。

衛福部次長呂建德表示，街友是全世界面臨的重要議題，不單是房價問題，如何安置街友更牽涉到各局處的協調，今天第一線人員齊聚，彼此能更深入探討輔導工作。目前社會救助法將送到行政院，盼釐清街友定義，方便各縣市協調，也放寬所得認定、明定各單位權責，也與勞動部合作，協助街友重返正常生活。

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新北市副市長劉和然表示，偉大的城市不會放棄所有人民，感謝社會局常在第一線奔波，照顧需要的人，他曾探視過街友，發現許多街友都具備生存能力，但因心理因素不願意回家，惟有賴跨部門合作，整合各界資源，才更能幫助街友重拾正常生活。「新北模式」將街友服務納入區政體系，區公所能就近服務街友。

研討會邀請輔仁大學教授劉一龍分享街友飲酒行為調查，指出酒癮是街友服務的痛點，酒精對身體的傷害，也會反映在身心狀況，增加社工服務的難度；輔仁大學教授吳宗昇也分享學校在街友方面的服務成果，透過在中途之家設立「Show Room」，媒合社會各界物資，鼓勵街友重新出發。

社會局長李美珍表示，研討會新增女性街友主題，因街頭上的女性屬於多重弱勢，一方面經濟能力不足，另一方面還伴隨身心障礙、疾病等複雜處境。

社會局於去年10月起結合台灣思安慈善服務協會推動「街頭醫療」，鎖定女性街友服務，成效卓著，也期待更多醫師能加入行列，幫助更多女性就醫。（14:38更新）

衛福部次長呂建德表示，已將社會救助法送到行政院，盼多層面協助街友。（記者陳奕劭攝）

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