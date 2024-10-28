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    新北電梯連傳故障、大怒神 議員痛斥離譜要求政風徹查

    市長侯友宜接受民進黨團總質詢。（記者董冠怡攝）

    市長侯友宜接受民進黨團總質詢。（記者董冠怡攝）

    2024/10/28 12:01

    〔記者董冠怡／新北報導〕捷運府中站二號出口遊龍陸橋景觀電梯昨天發生墜落意外，造成1大1小受傷送醫。市議員林秉宥、顏蔚慈、戴瑋姍、張錦豪今天於總質詢指出，板橋殯儀館貨梯墜落、捷運幸福站天橋電梯故障，加上遊龍陸橋景觀電梯事故發生，影響民眾對於新北市公共建設的信心；市長侯友宜回應，1個月內完成鑑定報告，2個月內全面安檢、複檢公共領域的電梯。

    林秉宥、顏蔚慈表示，電梯事故不單只是技術問題，也涉及市民對於公共建設的信心，要求市府提出相關方案。此外，定期檢修卻發生離譜公共安全意外，不禁令人質疑是否人謀不臧？呼籲政風單位徹查。

    戴瑋姍、張錦豪指出，維修、複檢單位失靈，待鑑定結果釐清責任歸屬後，發現廠商有問題，是否會究責撤換、列入黑名單？以及對於傷者有無保險、醫療費用及賠償機制？

    侯友宜提到，遊龍陸橋景觀電梯事發後，先責成市府工務局、區公所等單位了解維管情形，同時成立專案小組釐清肇因，會找內政部認可且全國性的機構協助，1個月內完成鑑定報告，也下令2個月內全面安檢、複檢公共領域的電梯。

    侯友宜提及，這座電梯17日才剛檢修並經中華民國電梯升降協會確認，為何還會斷裂，一定會查明，如果鑑定結果證明廠商有問題，就會列入黑名單，強調會按「採購法」處置。昨天已去醫院探視慰問傷者，已交代用最好的醫療照顧，後續也將提供保險、醫療等費用。

    工務局長馮兆麟說明，將找中華民國電梯升降協會及其他公會會勘鑑定，報告出爐後，會依公所當時與廠商簽訂的合約內容究責。

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