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    學長盧廣仲開唱 台南港明高中校慶嗨翻天

    港明高中62年校慶，學長盧廣仲返校開唱，為活動掀高潮，最後的大合唱，一圓許多師生追星夢。（港明高中提供）

    港明高中62年校慶，學長盧廣仲返校開唱，為活動掀高潮，最後的大合唱，一圓許多師生追星夢。（港明高中提供）

    2024/10/28 18:16

    〔記者王涵平／台南報導〕港明高中62年校慶，學長盧廣仲返校開唱，為活動掀高潮，最後的大合唱，一圓許多師生追星夢。

    港明校慶活動一連舉行3天，今年特別舉辦由高一、高二學生自行籌備規劃的 「公益園遊會」，結合「SDGs12責任消費與生產」，落實DM電子化，減少紙張浪費，更結合「SDGs3良好健康與社會福利」，攤位盈餘部分捐贈給華山基金會，以幫助在地的弱勢團體。

    演唱會由小納豆、謝凱蒂主持，藝人斑恩、宋晨星、黃霆睿、郁采真、琳誼親切互動，尖叫聲四起，魏嘉瑩、曾沛慈及盧廣仲上台獻唱多首經典曲目。

    盧廣仲前年無緣到場參加傑出校友表揚儀式，去年接受校刊社邀約電話專訪，今年終於返校與昔日老師、同學相聚，他開玩笑說，第一次穿便服進港明校園，誠摯期勉學弟妹。

    台南市長黃偉哲也出席送上祝福並與現場同學親切互動，連連歡呼聲。序幕表演由國中部熱舞社、高中部熱舞社以及嘻哈研究社聯合演出，3組團體各自在校內才藝競賽、友校舞展及南市大賽多次取得前三佳績。而後上場的港明儀隊，連年進軍全國儀隊決賽及獲邀擔任國軍部隊隊慶、職籃、職棒、企業20年甲級男女排球聯賽之開幕表演團體。

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