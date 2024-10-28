台南新化小黃公車綠14、綠15啟動 純電7人休旅車上路

新化綠14、綠15的小黃公車上線，提供預約站牌服務。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/28 18:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為照顧偏區鄉親的需求，台南市政府交通局全力拓展小黃公車的服務據點，新化的「綠14」、「綠15」今天正式上線，首度加入國產純電動7人座休旅，搭乘起來更舒適，也落實低碳環保。

啟動儀式在新化礁坑里卅六崙聚落的合興宮前舉行，這也是台南首次由計程車隊轉型市區客運的業者提供服務，創下新的里程碑，展現永續經營的決心。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲主持開通典禮，宣示將持續推動，要讓大台南每個角落都有綿密的公共運輸路網；他也認為，新化位於丘陵與平原交界，有些鄉親散居在山區聚落，道路蜿蜒、狹窄，適合使用小黃公車服務。

黃偉哲提到，台南小黃公車不斷進化，新化的綠14、綠15開通，創下2個「首次」的紀錄，提供了7人座純電休旅與市區客運業的服務等，更落實對偏區居民的照顧。

黃偉哲在現場也頒贈客運營業執照，象徵偏區交通與公車路網的緊密結合；今天的開通典禮，市議員李偉智、余柷青，還有新化區長吳金喜等地方各界都出席。

交通局長王銘德指出，綠14、綠15為一般公車轉型，熱門時段維持巴士載運，離峰班次則改為小黃公車，可提供站牌1公里內到府接送與預約功能，節省成本又增加便利性。

王銘德說，綠14是到九層嶺的路線、途中設置台南獨創的「預約站牌」，可延伸至十八彎，還有聚落生活中心為主的「洋子寮」，以及觀光熱點的「果菜市場」、「綠谷西拉雅」，加上讓民眾就診更方便的「南醫新化分院」等。

綠15則到五甲勢，預約站牌包含太祖媽、觀音山岩晃寺，還擴及龍崎區的烏樹林聚落；連同綠14等這2條都可在新化轉運站搭乘幹線公車。

王銘德強調，藉由預約站牌的設置，即使路線沒有直接經過，也可提供客製化的交通服務，為偏遠聚落補上大台南公共運輸最後一塊拼圖。

交通局從2019年開始推動小黃公車，包含綠14與綠15，台南已有33條路線，擴及21個行政區，累計搭乘人次突破22萬。

交通局今年向中央爭取535萬元經費補助，推動小黃公車計畫，綠14、綠15為第5期的首發，未來還有9條路線將陸續開通，屆時全市將達42條，力拚讓小黃公車遍及台南每個角落。

公共運輸處長吳俁之表示，小黃公車固定班次依路線行駛，民眾可在站牌招手搭乘，預約班次則需2人以上共乘，最遲在前1日下午5點，電話進線或利用大台南公車APP。

可預約搭乘的時段為早上6點到晚上10點，且站牌1公里內到府接送，收費比照公車，使用電子票證享基本里程免費等優惠；使用市民卡敬老卡、愛心卡亦為免費搭乘。

新化綠14與綠15小黃公車由成功汽車公司（台一大車隊）提供服務，專線：06-331-9555，歡迎民眾利用。

綠14、綠15小黃公車正式上線，照顧新化偏區居民的需求。（記者吳俊鋒攝）

服務新化偏區鄉親，綠14、綠15小黃公車正式開通。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲（左）頒贈客運營業執照，象徵偏區運輸與公車路網的緊密結合。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法