交通部三局一署一公司都到了！ 陳世凱視察枋寮、恆春交通計畫

立法院交通委員會今天到屏東視察相關建設進度，交長陳世凱也前來考察。（記者陳彥廷攝）

2024/10/28 18:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕立法院交通委員會立委徐富癸邀集行政單位，今天赴屏東枋寮、恆春兩地考察，交通部長陳世凱上任後第二度回屏東，他大陣仗帶領包括部內包括民航局、公路局、鐵道局及觀光署和台鐵公司等全由首長到場，陳世凱則是全程參與，緊盯業務局、署進度及困難，他強調，自己的祖母世居枋寮，逢年過節回鄉對交通建設深有體會，要求相關單位全面加速相關交通建設，其中最為立竿見影的枋寮外環道，將可望提早1年動工。

徐富癸指出，作為南屏東的最大交通樞紐，枋寮車站長期易受西北側北勢溪水患導致鐵道中斷，形成環台鐵路斷點，加上又要中山路及隆山路兩大平交道，將整個站區高架成「枋寮車站大平台」是鄉親期盼已久的重大交通建設，不僅消除中山路及隆山路兩處平交道，還可讓讓前後站連通，減少交通事車故，也能改善長久的淹水困境，要求交通部加快期程辦理。

請繼續往下閱讀...

他也強調，沿線不僅枋寮站本身，北側的東海到佳冬部分，或是崁頂、南州到林邊等，鐵道屢屢成為排水的阻礙，因此加碼要求台鐵全線高架化，才能徹底解決交通及低窪地區淹水問題。

陳世凱則是當場允諾，枋寮大平台計劃一定會加速辦理，並評估全線高架化工程進度，讓南迴鐵路未來期望可連貫到西部的雙軌系統，目前規劃中有不少需優化處，因此鐵道局啟動整體「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性評估，可行性研究報告目前交通部已於113年10月依行政院檢討報告修正完成函報行政院續審，其中包括部分雙軌、部分截彎取直及線型優化等，包括枋寮車站都要略為西移。

至於公路交通部分，台1線枋寮水底寮到楓港路段，每逢連續假期必塞，被交通部列為全台公路4大壅塞熱點之一，交通部以枋寮外環道作為中期政策，以屏南快速道路及屏南觀光鐵道作為長期紓解方案。徐富癸指出，他除協助屏東縣政府全力爭取枋寮東側外環道工程方案，經費約11.64億元，已於去年核定基本設計報告，他也請縣府加快土地徵收作業，目前辦理設計作業工程用地預計今年底即可完成徵收發價，只要取得用地，可趕在明年動工，工期22個月，讓鄉親有更快速便利的交通廊道。

陳世凱也表達認同和支持，他說，土地徵收是此案加速的關鍵因素，希望可以全面加速辦理，並以提早1年至2027年通車為目標。

立法院交通委員會今天到屏東視察相關建設進度，交長陳世凱也前來考察。（記者陳彥廷攝）

枋寮車站大平台計畫將高架枋寮車站站區。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法