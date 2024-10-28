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    高市因應台積電及仁武科技園區 規劃「科技幹線」公車並增班

    高市因應台積電及仁武科技產業園區，規劃「科技幹線」公車並增班。（記者黃良傑攝）

    高市因應台積電及仁武科技產業園區，規劃「科技幹線」公車並增班。（記者黃良傑攝）

    2024/10/28 18:52

    〔記者黃良傑／高雄報導〕因應仁武、楠梓、大社地區人口快速發展，高市交通局透過運用票證及電信等大數據分析，闢駛往來仁武高中、區公所、八卦寮及捷運凹子底站公車路線「紅62-仁武凹子底線」，不到2年搭乘人次激增，短短兩年，成長1萬6559人次，成長率達213％，增加紅62公車一天5班次，另為因應三區小巷大巴不易進出，最快明年初增加九人小巴公車載送。

    交通局今（28）日表示，紅62剛於2年前開闢營運，今年9月開學運量約為2萬5000人次，已成長1萬6559人次，成長率逾2倍，紅62班次班次已達一天33.5車次，今年7月初再增闢紅62B路線，往返高鐵左營站、大社區公所，每日5車次，以擴大服務仁武、大社民眾前往左營高鐵站。

    台積電即將進駐楠梓區，南部高科技S廊帶的政策引領下，鄰近台積電楠梓產業園區的仁武產業園區，陸續將有航太科技、半導體產業進駐，預計增加近萬優質工作機會，包括楠梓、仁武、大社區人口數將大幅增加，公車運輸量能備受關注，交通局也展開因應規劃和對策。

    交通局同時將紅56升級科技幹線，做為高雄大學往返捷運楠梓加工區站主要路線，考量乘車需求量高，以及未來台積電等科技產業進駐，並升級為科技幹線。

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