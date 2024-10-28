卓冠廷批環狀線修復卸責 李四川：雙北有共識先修復再鑑定求償

台北市副市長李四川說，捷運環狀線受損，雙北有共識先修復通車，再鑑定求償。（圖取自李四川臉書）

2024/10/28 18:23

〔記者何玉華／台北報導〕捷運新北環狀線因0403地震受損，修復經費從原先預估的4.5億元暴增至14.41億元。新北市議員卓冠廷今（28）日在新北市議會質詢，認為前新北市副市長李四川擔任台北市副市長後，把責任丟給新北市；李四川表示，沒有不負責，是雙北有共識先修復通車，後續再鑑定求償。

環狀線由新北市政府委託台北市捷運工程局代辦工程，威京集團的中華工程負責施工，依照契約保固期5年至2026年3月。

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卓冠廷說，當年李四川擔任新北市副市長，訂出合約內容，如今環狀線發生軌道錯位，台北市作為乙方該全權負責，但新北市政府在4月4日第1次復原工程會議決定「所需經費由新北捷運局先行支應」、4月6日第3次會議才要求檢視契約，4月8日第5次會議，中工表示「不涉及保固責任，但願意協助復原工程，相關費用請新北捷運局支付費用」。

卓冠廷批評，李四川擔任台北市副市長後，把責任丟給新北市，新北市甘願當李四川、威京集團和中工的「細漢」，事故鑑定報告要等近300天直到明年1月出爐，但新北市決定幫威京中工付數億元工程款，卻只要1天時間。

李四川指出，環狀線受損後，雙北市政府有共識先修復通車，再經由公正第三方鑑定後，若是工程保固問題，北市府會負責並向中工求償，若是地震造成的非保固問題，則由新北市政府負責。

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