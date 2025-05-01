礦石稅爭議成「最後一根稻草」罷免傅崐萁連署破3.2萬份明送件

罷免傅崐萁花蓮收件超過32777份，達成率超過169%，明天早上將送件花蓮縣選委會。（微光花蓮提供）

2025/05/01 17:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台大罷免戰火愈燒愈旺，花蓮罷免傅崐萁民團「微光花蓮」歷經連署書格式錯誤，發起民眾重簽後，反而激起反傅的民氣，短短半個月從1萬7千份衝上3萬2777份，達成率為169.06％，還超過徐巧芯的153％，奪下全國第一名寶座，罷傅民團微光花蓮表示，明天上午9點將送件花蓮縣選委會！

花蓮第二階段罷免連署書法定交件日是5月4日，罷團微光花蓮前天公告，二階連署書最後收件日今晚24時前，5月2日0時起依法不再收連署書，然而29日爆出的花蓮礦石稅錄音檔、傅崐萁被檢調懷疑是幕後藏鏡人，事件發酵又為罷傅添上最後一根稻草！「微光花蓮」昨晚間提前宣布「進度超前突破」，連署書數量已到32777份，諧音「刪惡去去去」。

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微光花蓮指出，清楚地感受到花蓮人對於國家現況的焦慮、更期待花蓮能改變，雖然有恐懼、有壓力，這次花蓮人選擇勇敢面對「傅隨組織」，站出來連署，展現了勇敢、韌性與堅持，他們相信「花蓮人準備好了」，明2日上午將帶著花蓮公民的力量，遞交遞交32777份至花蓮縣選委會。

微光花蓮發言人王先生說，傅崐萁昨天被記者堵麥克風問礦石稅，甚至還嗆記者、推擠鏡頭，傅崐萁面對爭議永遠答非所問，總以為自己可以躲過，但這次的罷免傅崐萁獲得大成功，進度遠超過門檻19377份，真的非常感謝所有一起投入收集二階段連署的志工們，大家一步一步走到現在，「下一步就是大家出來投票同意罷免」，讓傅崐萁滾蛋！

談到「達成率竟超過徐巧芯」，志工們都相當高興，直呼「這一陣子擱下手邊事情全力衝刺，一切都值了」！微光花蓮表示，從今年一月至今，微光花蓮與所有志工夥伴、花蓮公民、全台公民團體歷經千辛萬苦、努力不懈，從第一階段提議連署，再到二階段動員所有志工，日以繼夜的風吹日曬雨淋，足跡踏遍了整個花蓮，才能有這樣的成績，這都要感謝「32777位花蓮公民，用一張紙、一支筆簽下連署書」。

花蓮罷免傅崐萁連署在歷經格式錯誤的風波，造成大批連署書需要重簽，但花蓮人仍展現勇氣，用連署書表達拒絕舔共立委。（記者花孟璟攝）

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