傅崐萁違法課礦石稅想甩鍋綠議員 胡仁順秀議事錄打臉

對於礦石稅，傅崐萁在立法院拿出花蓮縣議會提案，反批綠營抹黑。（記者羅沛德攝）

2025/04/29 22:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府2016年在前縣長傅崐萁任內向議會提案重新制定礦石景觀稅，一口氣漲7倍，「提前廢止」舊法遭法院判決違法課稅確定，要退稅給業者。縣府官員在訴訟期間以停工要脅業者撤告的錄音檔今天傳出，傅崐萁把責任推給綠營議員提案漲價。民進黨議員胡仁順拿出議事錄打臉說，草案提案人明明就寫縣政府，當時有兩名綠營議員都發言質疑漲價的合法性。

花蓮縣政府在2009年前縣長謝深山任內，制定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例 」，每公噸徵收4元，2011年施行期間內修正法律，每公噸調漲到5.2元，符合法規在30％漲幅內；傅崐萁上任後，2012年制定新法「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例 」，每公噸訂費率為10元，由於是新制定的特別地方稅，不受30％漲幅限制，施行期間為2013年1月14日到2017年1月13日。

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4年1期的礦石景觀稅2017年1月即將期滿，2016年第18屆議會第三次臨時會，綠營議員施金樹等多數議員提案，希望修正礦石景觀稅部份條文，施金樹在提案理由說，礦石稅要從10元調高到100元，是否會衝擊業者？縣府原有八不政策是否要隨著調漲進行修正？希望縣府應審慎評估，顧及山林保護、健全縣府財政、業者權益等前提下，再送議會審議。

胡仁順還原當年情況說，民進黨議員提案內容是說提高稅率會影響營收、造成業者衝擊、要做好溝通、應顧及業者合法權益、請縣府依法辦理。他以房屋租約比喻說，房客跟房東訂定4年的租屋契約A約，約好承租4年、期間房租漲幅最高30％。才住3年，房東卻決定要調到七倍的房租，議會扮演的就是那個調解人，要縣府好好規劃。

胡仁順拿出議事錄說，2016年新法提案人就是花蓮縣政府，上面也載明「重新制定、廢止現行」，等於是房東撕毀A約、直接立違法的Ｂ約，房客受不了7倍房租，因此控告房東，連勝20次，這就是傅崐萁任內礦石景觀稅違法的最大原因。

2016年縣府向議會提案重新制定新版的「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例 」，草案直接訂定費率為100元，在2016年4月11日第18屆議會第十次臨時會議審查時，依據議事紀錄，民進黨議員王燕美、游美雲都有質疑另訂新法是否會違反漲幅30％的規定，但當時獲縣府官員保證絕對合法，後來議員何禮台喊出費率訂為70元，獲現場議員通過。

胡仁順說，對於礦石稅多數議員都是持肯定，沒人說不能收稅，也沒人說不可以增稅。事實上徐榛蔚任內等舊約到期、自然廢止後，2020年再訂定新約，徐榛蔚縣府任內徵稅官司全勝，傅崐萁的全敗，但傅崐萁「竹篙湊菜刀」，胡亂拼湊愚弄人民；花蓮縣民還花了400多萬幫縣府打官司，而且現在還要依據法院判決對業者退稅兩億多。

對於傅崐萁把違法礦石稅甩鍋議會，2023年，花蓮縣議會議長張峻也在臉書批評，「有錢爽花傅崐萁，有事背鍋縣議會；策動操盤者傅崐萁，過河拆橋也是傅崐萁」，張峻寫道，傅崐萁想違法課稅時就說「為了提高花蓮縣整體自有財源收入，擴大地方建設及民眾福祉」；議員對礦石稅適法性提出質疑，就被攻擊「議會阻擋礦石稅阻擋地方發展」；出事了，闖了大禍後就說「是花蓮縣議會主動提案」。

2016年花蓮縣府送草案到議會「提前廢止」礦石景觀稅每公噸10元稅率，另立新法並調漲為70元，有業者認為違反租稅法定原則向法院提起訴訟，縣府8件課稅處分全部敗訴確定。有週刊今天以錄音檔爆料，指控縣府官員在2021年涉嫌以停工脅迫業者撤告，而縣府也的確以暫緩發照的方式讓業者在2021年7月停工，遭監察院糾正。

綠營議員胡仁順拿出議事錄打臉說，草案提案人明明就寫縣政府，當時有兩名綠營議員都發言質疑漲價的合法性。（胡仁順提供）

花蓮縣議會議長張峻在臉書批評說：「有錢爽花傅崐萁，有事背鍋縣議會；策動操盤者傅崐萁，過河拆橋也是傅崐萁」。（翻攝張峻臉書）

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