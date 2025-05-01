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    明天好天氣！午後注意短暫雷陣雨 週日起鋒面接力襲台

    今明降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    今明降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/05/01 18:00

    〔記者林志怡／台北報導〕今日各地恢復較穩定的好天氣，中央氣象署表示，明日因水氣減少，各地也會是晴朗穩定的天氣型態，但山區需注意午後短暫雷陣雨，週六則因鋒面接近、水氣增加，各地降雨機率逐漸提高，週日受鋒面通過影響，北台灣轉為有雨的天氣，下週一短暫空擋後，週二至週四各地將持續有雨或多雲。

    中央氣象署預報員李名翔指出，明日水氣減少，各地天氣穩定，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區多雲到晴，但中午過後，中南部山區有短暫雷陣雨。

    週六因水氣增加，中部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨；週日隨即有鋒面通過台灣，中部以北、東半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，且晨間就有機會開始降雨，南部地區多雲，午後有短暫雷陣雨。

    李名翔說，下週一將有短暫的降雨空擋，各地雨勢減緩，轉為多雲到晴的好天氣，中午過後仍有短暫雷陣雨，但北部、東北部仍全日有短暫陣雨。

    下週二至下週四期間，也有其他鋒面接續影響，造成週二、週三各地有短暫陣雨或雷雨，週四中部以北、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，南部地區多雲，中午過後有短暫雷陣雨。

    此外，李名翔表示，接下來一週西半部白天未降雨時，氣溫普遍維持在30至33度，且南部近山區氣溫可能更高，東半部地區約28至30度，但北部地區受到週日的降雨影響，白天氣溫可能略降至27至28度。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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