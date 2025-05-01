遭侍從多次偷錢！日本宮內廳證實︰天皇夫婦總計81萬私費被竊

日本德仁天皇與雅子皇后。（美聯社資料照）

2025/05/01 17:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕負責掌管日本王室事務的宮內廳今（1）日證實，一名擔任德仁天皇與雅子皇后的侍從，涉嫌值夜班期間竊取日皇伉儷的私人經費，目前已將該職員懲處免職。經過宮內廳調查，這名侍從自2023年11月起，多次利用職務之便進行偷竊，總計得手360萬日圓（約新台幣81萬元）。

綜合日媒報導，涉嫌竊取日皇伉儷財物的侍從，是一名20多歲的宮內廳職員。根據宮內廳表示，這名職員在今年3月下旬被逮到，在值夜班的事務室期間，從課長輔佐所管理的「內廷費」、也就是日皇伉儷的私用生活費中，竊取了3萬日圓（約新台幣6759元），事後經過宮內廳調查，發現這名職員並非首次犯案。

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犯案職員坦承，他從2023年11月起至2025年3月為止，多次趁著值勤時偷錢，總計竊取360萬日圓。對此，宮內廳在4月28日向皇宮警察提出刑事告發，並在5月1日宣布予以懲處免職；同時，犯案職員的上司、課長輔佐因怠忽管理內廷費的職守，宮內廳對他做出減薪1個月的懲戒處分。

報導指出，「內廷費」相當於日皇一家與上皇伉儷的私用生活費，事後犯案職員已將竊取財物全數歸還。宮內廳指出，「這名職員的行為嚴重損及官職的信用，身為整體國民的奉仕者，做了不符身分的不良行為。」

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