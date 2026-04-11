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    首頁 > 政治

    鄭主席成了「習總機」！發言必稱「習總書記提到......」

    2026/04/11 07:40 記者鍾麗華／台北報導
    鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）

    鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）

    「鄭習會」昨（10）日上午11時在北京人民大會堂舉行，國民黨主席鄭麗文於下午2時30分在中國大飯店召開中外記者會，不過，兩岸人士觀察，鄭麗文的記者會上，在6題媒體提問中，就有高達6題是以「習總書記提到」來回答，鄭麗文已儼然成為「習總機」。

    舉例而言，有外媒記者提問，此前鄭麗文表示到中國是為了尋求和解，在「鄭習會」後，是否認為兩人有共同的目標就是兩岸和平統一？鄭麗文回應，今天在會談的過程中，真正被彰顯與重視的是同為中華民族的感情，並指「習總書記」在談話時認可與尊重台灣不同的生活方式與制度，希望台灣也能夠相互的尊重肯定中國的發展成就，希望兩岸不要發生衝突，兩岸一家親，多交流、多親近，冰凍三尺非一日之寒，需要一個努力的過程，盼能團結奮鬥，來實現中華民族的偉大復興。

    鄭麗文強調，在這個過程當中，「所有的事情一件一件做，這條路一步一步走，我覺得在這點上面，我跟『習總書記』還是非常務實的」。她說，「習總書記提到」，社會制度與政治主張可以不同，但我們共同的祖先，民族的血脈不可切斷，社會制度的不同，不應該是分裂的藉口。

    陸委會昨天也批評，鄭麗文附和中共敘事，甚至吹捧中共治理成就，不僅背離台灣主流民意，也與國際社會關切台海和平、反對中共脅迫的認知大相逕庭。鄭說台灣不要當棋子，卻甘願淪為中共「統戰幫手」、為中共擦脂抹粉，對中共「霸權擴張」、「以武謀統」的野心視而不見。

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