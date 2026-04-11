NASA阿提米絲2號完成奔月壯舉 今晨濺落太平洋直播看這邊！

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）太空人預定於美東時間10日晚間（台灣時間11日上午）濺落太平洋。（歐新社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）太空人預定於美東時間10日晚間（台灣時間11日上午）濺落太平洋，為人類半個多世紀以來首次月球航程畫下句點。

《美聯社》報導，隨著4名返航太空人與地球之間的距離迅速縮短，任務控制中心內的緊張氣氛也不斷升高。所有人的目光都集中在太空艙隔熱罩上，因為它必須在重返大氣層時承受數千度高溫。NASA表示，4名太空人將於美東時間10日晚間8時7分（台灣時間11日上午8時7分）濺落太平洋。

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指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、駕駛葛洛佛（Victor Glover）、柯赫（Christina Koch）與來自加拿大的韓森（Jeremy Hansen），預計將以33馬赫，即音速的33倍，衝入大氣層。隨後以近每小時4萬公里的速度返回地球，速度幾乎逼近紀錄，之後再減速至每小時30公里濺落海面。

「獵戶座」將以自動模式降落，除非發生緊急狀況，否則不會改採手動操控。在濺落過程中，降落傘打開前的6分鐘，太空船會中斷通訊。負責回收的軍艦「約翰．P．穆薩號」（USS John P. Murtha）已在聖地牙哥外海等待機組人員返航，另有一支由軍機與直升機組成的隊伍待命。

這4名太空人於4月1日自佛羅里達州升空，在NASA期待已久的重返月球任務中一路達成多項里程碑，為建立可持續的月球基地跨出第一個重大步伐。儘管並未登陸月球，甚至沒有進入月球軌道，但創下人類離地球最遠的紀錄，距離地球25萬2756英里（40萬6771公里），並在飛掠月球任務期間，拍下了人眼前所未見的月球背面景象，以及一次日全食。

阿提米絲2號是NASA未來登月任務的測試飛行，依照重新調整後的計畫，明年的阿提米絲3號將讓太空人練習在地球軌道上，將太空船與一艘或兩艘月球登陸器對接。阿提米絲4號則預計於2028年嘗試將2名太空人送上月球南極附近著陸。

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）太空人預定於美東時間10日晚間（台灣時間11日上午）濺落太平洋。（美聯社）

負責回收的軍艦「約翰．P．穆薩號」（USS John P. Murtha）已在聖地牙哥外海等待機組人員返航（歐新社）

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