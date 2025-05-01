溫哥華汽車衝撞11死案 赴加國打工度假台灣女子重傷昏迷中

溫哥華汽車衝撞人群後，28日民眾聚集舉行悼念儀式。（美聯社）

2025/05/01 17:44

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溫哥華飛車衝撞釀11死 加媒：男嫌疑台灣高雄移民

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大溫哥華近日發生重大車禍，30歲男子羅凱吉（Kai-Ji Adam Lo，音譯）涉嫌駕駛休旅車衝撞人群，造成11人死亡、數十人受傷。其中一名來自台灣的女性不幸重傷，至今仍在加護病房昏迷不醒。

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據《中央社》報導，該名女子Sora為台灣籍，赴加拿大參加打工度假計畫，4月26日晚間與友人參加當地一場菲律賓傳統文化慶典，友人中途先行離場，Sora獨自留在現場時不幸遭休旅車撞擊當場被撞飛。她頭部重創，全身多處骨折與挫傷，目前仍於醫院加護病房搶救中。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處及大溫哥華台灣同鄉會已介入處理，辦事處處長劉立欣表示，院方與警方需直系親屬處理相關文件，Sora母親不便親赴當地，外交部門正協助處理授權等事宜，盼儘速完成手續。

事發後，肇事者羅凱吉的背景也引發關注。根據《加拿大環球郵報》報導，疑似其臉書帳號顯示來自台灣高雄，但網友翻查資料指出，他已故哥哥亞歷山大（Alexsander Lo）曾在臉書上自稱來自香港，引發國籍爭議。

對此，駐溫哥華辦事處今日與當地警方會面時表達關切，警方則表示已注意到相關「假消息」與網路傳言，並強調正在調查羅凱吉是否擁有雙重國籍及持有哪些護照，目前尚無法證實其國籍。警方指出：「嫌犯來自哪一個國家，並非本案偵查重點（It doesn’t matter）」。

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