澳洲小鮮肉險遭毒殺！台女涉殺人未遂 北院延長境管8月

澳洲男子蕭雷險遭楊錦屏毒殺，北院今裁定延長楊女境管8個月。（資料照）

來台擔任交換生的澳洲男子蕭雷（Alex Shorey），疑似被台灣女子楊錦屏3度下老鼠藥，導致幾度命懸一線，所幸返回澳洲治療後現已康復，楊女則涉殺人未遂被檢方起訴並求處8年重刑。楊女目前限制出境、出海，因境管期限將屆，台北地院今（14日）裁定延長楊女8個月境管。

回顧本案，楊錦屏於2022年喪偶，為了尋求感情慰藉，透過臉書認識來台在補習班教課的蕭雷，後續對其有好感並讓蕭男住進她租屋處，但2人並未交往。2023年3月蕭雷決定提前返回澳洲，楊女為阻止其回國，將液態老鼠藥摻入葡萄汁內，蕭雷喝後噁心、嘔吐，送醫住院治療。

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蕭雷父親知悉後，來台照護兒子，但仍決定要讓兒子回國，楊錦屏得知後，再度將老鼠藥摻入其飲食，導致他一度病危，送進加護病房治療。同年4月蕭雷母親也抵台，打算再次安排兒子回國，楊女憤而第3度下毒，致使蕭雷再次病情惡化。

後來蕭母到楊女的租屋處收拾兒子的行李時，驚見印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才發現兒子恐遭下毒，於是報警處理。檢、警搜索楊女租屋處，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，北檢認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴楊女，並求處8年重刑。

楊錦屏目前處於限制出境、出海狀態，不過由於楊女的境管日期即將屆滿，因此台北地院於今日裁定於4月28日，延長楊女的限制出境、出海8個月，本案將於5月27日上午再度開庭。

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