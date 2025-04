溫哥華飛車衝撞釀11死 加媒：男嫌疑台灣高雄移民

2025/04/29 11:21

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故,30歲男子羅凱吉(Kai-Ji Adam Lo,音譯)涉嫌駕駛休旅車衝向菲律賓傳統文化慶典活動會場,造成11人死亡、數十人受傷。最新消息指出,羅凱吉有精神健康問題,疑似是來自台灣高雄的移民,目前遭控8項謀殺罪。

據《加拿大環球郵報》報導 ,羅凱吉住在溫哥華東南部的維多利亞-弗雷澤維尤(Victoria–Fraserview)社區,鄰居透露他們這家十多年前搬到這,羅父不久就病逝,母親麗莎(Lisa)則是一位「很好的女士」。然而,羅家時常傳出激烈爭吵聲,警察也多次出入他們家,羅凱吉常看起來焦慮不安。

溫哥華警察局代理局長拉伊(Steve Rai)表示,羅凱吉曾多次因精神健康問題與警方及醫療機構「往來」,目前無法對外說明具體犯案動機。警方也未公開近年來出警羅家次數等細節。

報導指出,疑似羅凱吉的臉書帳號顯示他來自台灣高雄,曾就讀加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)商學院。此外,他的兄弟亞歷山大(Alexander)2024年1月28日在住家附近遭殺害,羅凱吉曾透過募款平台「GoFundMe」尋求外界資助,以應對喪葬及生活開銷。

在募款內容中,羅凱吉提到兄弟之死對家族造成沉重的經濟及情感壓力。他母親也因悲傷過度一度企圖自殺,並住院接受治療數週。此外,羅家近年為興建一座巷道小屋(Laneway House)背負沉重債務,目前該建物出租中,但省級法院文件指出,這棟價值約21.3萬加元(約新台幣496.7萬元)的建物存在多項結構缺陷。

