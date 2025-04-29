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    溫哥華飛車衝撞釀11死 加媒：男嫌疑台灣高雄移民

    加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，已造成11人死亡、數十人受傷，傳聞肇事駕駛為30歲男性羅凱吉（Kai-Ji Adam Lo，音譯）。（路透）

    加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，已造成11人死亡、數十人受傷，傳聞肇事駕駛為30歲男性羅凱吉（Kai-Ji Adam Lo，音譯）。（路透）

    2025/04/29 11:21

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，30歲男子羅凱吉（Kai-Ji Adam Lo，音譯）涉嫌駕駛休旅車衝向菲律賓傳統文化慶典活動會場，造成11人死亡、數十人受傷。最新消息指出，羅凱吉有精神健康問題，疑似是來自台灣高雄的移民，目前遭控8項謀殺罪。

    據《加拿大環球郵報》報導 ，羅凱吉住在溫哥華東南部的維多利亞-弗雷澤維尤（Victoria–Fraserview）社區，鄰居透露他們這家十多年前搬到這，羅父不久就病逝，母親麗莎（Lisa）則是一位「很好的女士」。然而，羅家時常傳出激烈爭吵聲，警察也多次出入他們家，羅凱吉常看起來焦慮不安。

    溫哥華警察局代理局長拉伊（Steve Rai）表示，羅凱吉曾多次因精神健康問題與警方及醫療機構「往來」，目前無法對外說明具體犯案動機。警方也未公開近年來出警羅家次數等細節。

    報導指出，疑似羅凱吉的臉書帳號顯示他來自台灣高雄，曾就讀加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）商學院。此外，他的兄弟亞歷山大（Alexander）2024年1月28日在住家附近遭殺害，羅凱吉曾透過募款平台「GoFundMe」尋求外界資助，以應對喪葬及生活開銷。

    在募款內容中，羅凱吉提到兄弟之死對家族造成沉重的經濟及情感壓力。他母親也因悲傷過度一度企圖自殺，並住院接受治療數週。此外，羅家近年為興建一座巷道小屋（Laneway House）背負沉重債務，目前該建物出租中，但省級法院文件指出，這棟價值約21.3萬加元（約新台幣496.7萬元）的建物存在多項結構缺陷。

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