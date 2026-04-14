馬英九查蕭旭岑變內鬥！調查小組批馬辦片面發佈訊息、混淆視聽

馬英九基金會前執行長、現任國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈被控違反財政紀律，馬英九基金會於前天原要開臨時董事會，但7人董事中僅有1人（即馬英九）到場，最後流會。三名董事、三人調查小組成員薛香川、尹啟銘、李德維聯合聲明表示，依法董事會開不成，但基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且三人小組要求提供的資料前天開會前尚未完整提供，遺憾馬英九辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

董事會僅馬英九1人到場

聲明指出，3月27日董事會決議，當天之後任何人未經三人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。

請繼續往下閱讀...

聲明表示，13日是調查小組原定要開調查會議的時間，不是三人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。三人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。

聲明指出，蕭旭岑、王光慈兩人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立三人小組調查就是希望有一個公正的處置，遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。三人小組至今已開會四次，在四月初的四天長假就開會兩次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法