黃世杰出戰桃園市長 民進黨議員：非常好的決定

民進黨桃園市議員黃瓊慧（左）與黃世杰（右）。（黃瓊慧提供）

民進黨布局2026九合一大選，選對會今（14日）拍板，建議徵召法務部政務次長黃世杰參選桃園市長，民進黨桃園市議會多位議員「小雞」對此紛紛表示，黃世杰是桃園在地子弟，對桃園建設瞭若指掌，更具年輕、曾任市政顧問、參議及立委等優勢，一致肯定「是非常好的決定」。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香認為，有人願意挺身承擔責任很好，2026桃園市長與市議員的選戰是相輔相成的，距離投票日還有一段時間，選戰開打民眾就會對參選人熟悉，黃世杰從被提名就開始跑，一定能加深選民的印象，與國民黨市長張善政一較高下。

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民進黨桃園市議會黨團總召許家睿說，黃世杰是桃園出了名的學霸，不管是政策力還是選舉經驗，都是民進黨內一時之選，黃世杰的形象謙和，地方經營扎實，符合桃園選民喜好高學歷、低仇恨值的候選人特質，相較張善政近年偏重福利政策且風格保守，外界普遍認為桃園發展停滯，張市府缺乏創新與競爭力，黃世杰年輕有活力，一定可以帶來新氣象，未來黨團會與市長候選人黃世杰聯合作戰，在議會提出更多前瞻政策與城市發展願景，凸顯進步價值。

民進黨議員黃瓊慧表示，「這是非常好的決定」，黃世杰是桃園在地子弟，求學時期是學霸，曾任桃園南區立委，對桃園建設瞭若指掌，未因至中央任職而停止關心桃園，除了在地連結性夠，還是一個不折不扣的「政策控」，對理性的桃園選民來說能端出政策牛肉吸引大家目光，比起只會花錢搞社會福利政策的張善政，黃世杰一定讓大家更有感。

議員魏筠也說，黃世杰具備法律專業與扎實國會經驗，且在地出生成長，懂得在地的需求，47歲的年紀與71歲張善政相比，相差快25歲，更有體力與衝勁深入基層，黃世杰不僅理解桃園市政脈絡，更是中生代即戰力，絕對能為桃園帶來更具前瞻性、更有活力的治理新氣象。

議員王珮毓盛讚黃世杰兼具專業、溫度與行動力，長期關心桃園、熟悉地方需求，也具備中央與地方歷練，無論是在桃園市政府擔任參議，或在立法院、法務部服務期間，都累積完整的公共事務經驗，她相信了解桃園、熟悉治理、又有溫度的黃世杰，絕對是桃園市長最有力的人選。

民進黨桃園市議員鄭淑方（左）、魏筠（右）與黃世杰（中） 。（魏筠提供）

民進黨桃園市議員王珮毓（左）與黃世杰（右）。（王珮毓提供）

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