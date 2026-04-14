民進黨彰化縣黨部副執行長謝翠屏 登記參選縣黨部主委

民進黨彰化縣黨部受理黨部主委、全國與縣級黨代表選舉登記，副執行長謝翠屏（右3）在多位重量級人物陪同下，完成參選登記。（縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞，2屆任期今年屆滿，縣黨部將於5月24日進行主委及全國、縣級黨代表改選，受理參選登記到本週五（17日）截止。縣黨部副執行長謝翠屏今天完成登記，她同時也宣布放棄原規劃參選溪湖區縣議員，力拚成為彰化縣黨部首位女性主委。

謝翠屏出身基層，曾連任2屆埔心鄉民代表，2022年參選埔心鄉長落敗，3年多前進入縣黨部擔任副執行長至今。她說，人生要有取捨，若要扛起主委責任，就必須專心投入組織與輔選工作，因此她決定退出縣議員的布局，參選主委。

請繼續往下閱讀...

「我們一定可以打贏這一仗！」謝翠屏說，黨部副執行長的歷練，讓她具備整合地方與輔選能力，年底彰化縣五合一選舉，她有能力扮演好主委桶箍的角色，她準備就緒，要往做一名專職的主委邁進，希望黨員支持讓她有機會當上主委，扛起年底大選的輔選工作。

今天登記現場，包含縣長參選人陳素月、立委黃秀芳、行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧、國策顧問陳永昌，以及黨部評議召集人江天寶等人到場支持，完成參選登記。

民進黨彰化縣黨部副執行長謝翠屏，期許自己成為黨部首位女主委，懇請黨員支持給予她機會。（縣黨部提供）

謝翠屏（中）在縣長參選人陳素月（右2）與立委黃秀芳（左3）等人陪同下，完成參選縣黨部主委登記。（縣黨部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法