調查蕭旭岑小組批沒給事證 馬英九基金會反擊：已給所有董事

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會代理執行長戴遐齡在董事會提供相關事證，與會董事同意由董事薛香川、尹啟銘、李德維（見圖）成立三人專案小組調查。（資料照）

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈被控違反財政紀律，馬英九基金會前天原要開臨時董事會，但7人董事僅有1人（馬英九）到場，最後流會。三名董事、三人調查小組成員今聯合聲明，痛批基金會假借「董事會」之名發表聲明，要求提供的資料前天開會前尚未完整提供。馬英九基金會回應，違反財政紀律之事證已二度提供給「所有董事」，盼儘快展開調查。

三名董事薛香川、尹啟銘、李德維表示，7人董事中僅有董事長馬英九1人到場，依法董事會開不成，但基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且三人小組要求提供的資料前天開會前尚未完整提供，遺憾馬英九辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。

請繼續往下閱讀...

馬英九基金會表示，本會分別在上週4月8日（三）及今日4月14（二）二度將內部調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律之事證提供給所有董事，現為避免口舌之爭，敦請三人調查小組就本會所提供事證之真實性儘快展開調查，並約詢本會相關人證查證。

馬英九基金會表示，也懇請調查小組能事先告知預定展開調查的時程，本會定全力配合

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法