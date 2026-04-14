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    首頁 > 政治

    244萬給兒子買股票惹議 陳佩琪曬夫妻9年總收入：按慣例贈與也黑？

    2026/04/14 19:57 即時新聞／綜合報導
    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲涉京華城案重判17年，完整判決書揭露柯文哲利用木可公司將錢挪為己用，柯的妻子陳佩琪拿其中244萬轉匯給兒子買股票、基金。對此，陳佩琪今（14日）公開柯文哲當上台北市長後，夫妻2人每年收入總額，宣稱自己每年都會這樣轉錢給小孩，他們夫妻倆怎麼會沒有244萬能贈與小孩？檢方沒必要拿這筆錢來黑他們！

    陳佩琪今下午在臉書發文，批評媒體一直抹黑她，說什麼「陳佩琪拿了木可賺來的『貪污款』給小孩、然後小孩拿去買股票」，「說也奇怪，北院的判決書直接就說『450萬的肖像權和授權金是違法的』這樣就好了憋？這跟我後來routine每年年初做贈與動作給小孩錢有什麼關係啊？我這20-30年來都是這樣做的啊，只是早先是100萬贈與額，不知哪年才改成244萬的，我都有照規定走啊！」

    陳佩琪列出柯文哲當上台北市長後，從2015年算起至2023年夫妻倆申報的收入總額，104年735萬2963元、105年751萬5865元、106年629萬905元、107年772萬3163元、108年697萬9943元、109年655萬5667元、110年703萬6252元、111年909萬7749元、112年542萬3236元，「先前說過，我們八年市長任內，每年收入總額平均約700多萬，在監察院的財產申報上八年來卻不增反減，想也知道夫妻怎可能年花費這麼多，膝蓋想想也都知道是去了小孩那裡了，檢廉也在2024年8月30日扣走了72本存摺，我有沒有過往在年初做贈與動作，你們應該從存摺上看很清楚才對啊？」

    「我們夫妻會沒有244萬元贈與給小孩？你們認為『木可貪汙款』入一銀，所以我用一銀網銀做贈與就是『侵占貪汙款』？ 我們司法的水準是如此認定的？我說過先生唯一有網銀的只有一銀，2018年借2000萬打選戰，就在一銀開設網銀、設定許多和幕僚間薪資的約定轉帳帳號，後來也設了和小孩的互轉帳號，所以我不用去銀行，就能每年年初轉帳贈與小孩錢，且可以留下明確記錄給國稅局……我們夫妻工作35年，會沒有244萬贈與小孩？就用有網銀的一銀做理財贈與動作，和肖像權、授權金入帳是同一個帳戶，這樣也要黑？是想做不當連結吧？」

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