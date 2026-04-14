民眾黨始終挺中配立委？ 李貞秀：黃國昌去年就叫我放棄中國籍

昨（13）日遭民眾黨中評會開除黨籍的前不分區立委李貞秀。（記者陳治程攝）

民眾黨前中配立委李貞秀昨日因黨內檢舉、言行不檢、連續違紀和要求對價辭職等四大事實，遭黨中評會一致決議開除黨籍，各界譁然。黨主席黃國昌今早稱，李在與柯懇談後卻突然開口向黨要錢，怒批李否認此事是說謊、要她「自重」；而李稍早火速發文反嗆黃胡說八道後，更上節目反駁，並抖出黃早在去年就要她赴中放棄國籍，立場前後不一。

李貞秀今天下午在三立新聞網節目《94要客訴》表示，她昨遭民眾黨除籍後本不打算上節目、只為保護民眾黨，但看到黨主席黃國昌出來胡說八道，深感此刻不出來澄清就等同坐實對方指控，更會波及她和中配族群名聲，因而改變心意。對於中評會和黃國昌言論，她嚴正駁斥稱，她原話是要求「誰要她走就誰買單」、「誰得利誰買單」，絕不可能拿柯、民眾黨一分錢，更強調她做到8月、完成第一任期後就會自行辭職，這樣大家都好看。

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李更直言，黃國昌現正主導黨內輿論要她離開，但她依舊沒要對民眾黨、中評會提告，強調「不想讓民眾黨變成時代力量第二」。

當被主持人問及她上任立委至今的中國國籍、戶籍爭議，李貞秀說，早在她就職立委前（2025）一年，就曾被秘書長周榆修要求回中國辦放棄國籍，但她反問「現在立法院113席立委都需要先自證自己沒有雙重國籍嗎？」，強調其他委員不需要、她也不需要；直到去年12月8號，黃國昌、陳智菡跟周榆修又一次叫她放棄中國籍，強調她要在年底前做放棄動作。

而李準備動身赴中放棄國籍後，陳智菡還和她討論如何對媒體回應放棄國籍議題，更強調她赴中期間「不敢跟任何人說」，直言黨內沒有任何人可以信任；如今這些人以她開口向黨要錢為由來逼退她，但卻沒人知道黃、陳、周三人之前就要她去放棄國籍，直言他們肯定知道這些事情。

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