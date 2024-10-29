基隆市寶島風情郵票1套4枚 11/1發行

中華郵政將於11月1日發行「寶島風情郵票—基隆市」。（圖由中華郵政提供）

2024/10/29 14:31

〔記者林志怡／台北報導〕為協助行銷台灣之美，中華郵政將於11月1日發行「寶島風情郵票—基隆市」郵票，計1套4枚，以正濱漁港色彩屋、基隆港、望幽谷、國立海洋科技博物館為主題，郵票面值分別為6元、8元、9元及12元，且這次配合郵票特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於10月30日販售。

中華郵政說明，中華郵政公司自2016年起發行「寶島風情」系列郵票，盼協助推廣台灣特色景點與文化，「寶島風情郵票—基隆市」中面值12元的「國立海洋科技博物館」位於位於基隆市東側的八斗子，西鄰海洋大學及碧砂漁港，是兼具展示、教育、研究、蒐藏、休閒娛樂功能的博物館，更是闔家旅遊與校外教學最佳選擇。

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面值9元的郵票以「望幽谷」為主角，是八斗子漁港旁一處V字型美麗山谷，漫步綠草如茵的谷地中，可俯瞰往來船舶，遠眺基隆嶼，山海相依美景盡收眼底；面值8元則以「基隆港」為主體，作為本島北端優良港灣，港區內富有山海景致及停泊的大型客貨輪，是絕佳觀賞夜景好去處。

面值6元的郵票圖樣是「正濱漁港色彩屋」，正濱漁港位於和平島南方，是歷史悠久老漁港，現為假日休閒懷舊觀光碼頭，保有樸實風貌，港邊色彩屋也讓漁港增添繽紛色彩，成為熱門打卡景點。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於10月30日發售；並製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日銷售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」選購；亦推出供套印之無版銘圖案個人化郵票，內含「寶島風情郵票—基隆市」1套4枚，供製作珍藏，歡迎訂購。

此外，配合「寶島風情郵票—基隆市」發行，基隆郵局也將在郵票發行首日辦理臨時郵局，民眾可前往取得臨時郵局戳。但中華郵政集郵處副處長林賽萍副處長提醒，若當天因颱風停班停課，將取消辦理臨時郵局，臨時郵局郵戳也將作廢。

中華郵政將於11月1日發行「寶島風情郵票—基隆市」。（圖由中華郵政提供）

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